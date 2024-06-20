УКР
У Києві обмежать рух Північним мостом на півтора місяця

У Києві частково обмежать рух Північним мостом

У Києві з 21 червня до 10 серпня частково обмежать рух транспорту на Північному мосту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

Так, через ремонт рух обмежать у першій та частково другій смугах у напрямку з лівого на правий берег Дніпра.

У Києві частково обмежать рух Північним мостом

Знову Троєщині загибатися(((
20.06.2024 15:13 Відповісти
В Києві пори кожного року, це зима, весна, літо, осінь, ремонт півнячого моста.
20.06.2024 15:23 Відповісти
там до речі вроді подільско-воскресенський відкрили, через русанівку можна спробувати
20.06.2024 15:26 Відповісти
от кличко гімно!
знову міст ремонтує? краще б дрони!
що, десь міст рухнув?
от кличко гімно, взагалі нічого не ремонтує, тільки краде!
що, що, київ передав купу обладнання хлопцям на фронт?
от кличко гімно, тільки піариться!
20.06.2024 15:36 Відповісти
Торба Троєщині! За те мусорам на Братиславській Джекпот! Всі кинуться їхати тудою, а там в обидві сторони трьохрядовка, а прямо тільки одна полоса бо ліва полоса для повороту наліво, а права полоса для громадського транспорту, яка завжди практично пуста і багато людей не витримують стояти в пробці! От тут за полосу мусора озолотяться!
20.06.2024 15:54 Відповісти
 
 