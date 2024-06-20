У Києві обмежать рух Північним мостом на півтора місяця
У Києві з 21 червня до 10 серпня частково обмежать рух транспорту на Північному мосту.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.
Так, через ремонт рух обмежать у першій та частково другій смугах у напрямку з лівого на правий берег Дніпра.
знову міст ремонтує? краще б дрони!
що, десь міст рухнув?
от кличко гімно, взагалі нічого не ремонтує, тільки краде!
що, що, київ передав купу обладнання хлопцям на фронт?
от кличко гімно, тільки піариться!