У Києві обмежать рух Північним мостом на півтора місяця

У Києві з 21 червня до 10 серпня частково обмежать рух транспорту на Північному мосту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

Так, через ремонт рух обмежать у першій та частково другій смугах у напрямку з лівого на правий берег Дніпра.

