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Новини Війна
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У прикордонній 20-кілометровій зоні Сумської області запроваджено обмеження на переміщення усіх категорій громадян, – Генштаб

У прикордонні Сумщини обмежено пересування громадян

Військові запровадили обмеження на переміщення усіх категорій громадян у прикордонній 20-кілометровій зоні Сумської області. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.

"У звʼязку зі збільшенням інтенсивності бойових дій, активізацією діяльності диверсійно-розвідувальних груп, сил спеціальних операцій противника та з метою збереження життя цивільного населення і військовослужбовців, військовим командуванням введені обмеження на переміщення усіх категорій громадян у прикордонній двадцятикілометровій зоні Сумської області", - зазначається в дописі.

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Допуск осіб на зазначену територію здійснюється за паспортами громадян України з відповідною відміткою про реєстрацію проживання у цій зоні.

"Прохання з розумінням поставитися до запровадження таких тимчасових обмежувальних заходів", - закликали у військовому відомстві.

Довідково

Детальнішу інформацію щодо обмеження переміщення (пересування) цивільного населення (техніки) у зазначених районах можна отримати в диспетчерському пункті Сумського зонального відділу Військової служби правопорядку Збройних Сил України.
(контактний номер телефону: +380960322339).

Нагадаємо, після нової хвилі евакуації, яку оголосили 6 серпня, з прифронтових районів Сумської області евакуювали 3800 осіб. З них 175 - це діти.

Автор: 

Генштаб ЗС (6514) Сумська область (3565) обмеження (244)


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13.08.2024 12:18 Відповісти
Прифронтова зона .
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13.08.2024 14:16 Відповісти
Мабуть замінували добре .
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13.08.2024 14:17 Відповісти
Цікаво, чому саме це ж уже раніше запроваджено в Закарпатській області?...
Орбанські "дрг" вишуковують гвинти нафтопроводів?...
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13.08.2024 15:29 Відповісти
Не треба було іти в курську область ,самі спровокували все що зараз відбувається в Сумській,постійні вибухи ,переселення 'вже задовбали. Все це добром не закінчиться
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14.08.2024 13:48 Відповісти
 
 