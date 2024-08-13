У прикордонній 20-кілометровій зоні Сумської області запроваджено обмеження на переміщення усіх категорій громадян, – Генштаб

Військові запровадили обмеження на переміщення усіх категорій громадян у прикордонній 20-кілометровій зоні Сумської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.

"У звʼязку зі збільшенням інтенсивності бойових дій, активізацією діяльності диверсійно-розвідувальних груп, сил спеціальних операцій противника та з метою збереження життя цивільного населення і військовослужбовців, військовим командуванням введені обмеження на переміщення усіх категорій громадян у прикордонній двадцятикілометровій зоні Сумської області", - зазначається в дописі.

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Допуск осіб на зазначену територію здійснюється за паспортами громадян України з відповідною відміткою про реєстрацію проживання у цій зоні.

"Прохання з розумінням поставитися до запровадження таких тимчасових обмежувальних заходів", - закликали у військовому відомстві.

Довідково

Детальнішу інформацію щодо обмеження переміщення (пересування) цивільного населення (техніки) у зазначених районах можна отримати в диспетчерському пункті Сумського зонального відділу Військової служби правопорядку Збройних Сил України.

(контактний номер телефону: +380960322339).

Нагадаємо, після нової хвилі евакуації, яку оголосили 6 серпня, з прифронтових районів Сумської області евакуювали 3800 осіб. З них 175 - це діти.