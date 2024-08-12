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У прикордонних громадах Сумщини рашисти застосовують до 50 КАБів за добу, - ОВА

Від 40 до 50 КАБів за добу застосовує ворог у прикордонних громадах Сумщини

Російські загарбники все частіше застосовують керовані авіаційні бомби для обстрілів прикордонних населених пунктів Сумської області.  

Про це начальник ОВА Володимир Артюх повідомив в ефірі національного марафону "Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ

За його словами, основна ознака ситуації на Сумщині протягом останніх днів – це авіаційні обстріли. Ворог застосовує нові модернізовані бомби. Вони 11 серпня летіли на Суми.

Також окупанти почали застосовувати ФАБ-500 північніше міста Суми.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Авіаудар по Сумах 11 серпня: поранено двох людей, пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури

"На жаль, вчора було 5 поранених серед цивільного населення. Задля забезпечення безпеки населення прикордонних громад ми продовжуємо проводити заходи з евакуації. Станом на сьогодні у нас кілька варіантів і способів евакуації", - зазначив Артюх.

Крім того, влада оголосила обов’язкову евакуацію і примусову, яка стосується родин із дітьми Середино-Будської та Великописарівської громад області.

Читайте також: Доба на Сумщині: Рашисти били КАБами та артилерією по 9 громадам

Автор: 

Сумська область (3565) КАБ (352)


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для чого нам дали ефки? де їх результати?
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12.08.2024 14:39 Відповісти
Ф16 виходить не можуть відігнати носії КАБів? Сподіваюсь поки що не можуть.
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12.08.2024 14:44 Відповісти
А почему не сбивают эти говнолёты, которые их пускают ? Чего еще не хватает ? ПВО дополнительное дали, F-16 дали, что еще нужно ?
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12.08.2024 15:44 Відповісти
 
 