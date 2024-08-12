У прикордонних громадах Сумщини рашисти застосовують до 50 КАБів за добу, - ОВА
Російські загарбники все частіше застосовують керовані авіаційні бомби для обстрілів прикордонних населених пунктів Сумської області.
Про це начальник ОВА Володимир Артюх повідомив в ефірі національного марафону "Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, основна ознака ситуації на Сумщині протягом останніх днів – це авіаційні обстріли. Ворог застосовує нові модернізовані бомби. Вони 11 серпня летіли на Суми.
Також окупанти почали застосовувати ФАБ-500 північніше міста Суми.
"На жаль, вчора було 5 поранених серед цивільного населення. Задля забезпечення безпеки населення прикордонних громад ми продовжуємо проводити заходи з евакуації. Станом на сьогодні у нас кілька варіантів і способів евакуації", - зазначив Артюх.
Крім того, влада оголосила обов’язкову евакуацію і примусову, яка стосується родин із дітьми Середино-Будської та Великописарівської громад області.
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