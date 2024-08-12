Авіаудар по Сумах 11 серпня: поранено двох людей, пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури
Ввечері 11 серпня російські окупанти вдарили по об'єктах інфраструктури Сумського району. Унаслідок авіаудару поранення дістали дві цивільні особи.
Про це повідомили в ОК "Північ", інформує Цензор.НЕТ.
Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської, Сумської та Харківської областей.
Всього протягом доби нараховано 49 обстрілів (172 вибухи) із різних видів озброєння.
"Суми – 2 вибухи, ймовірно КАБ. В результаті обстрілу травмовано 2 цивільні особи, пошкоджено 2 будівлі підприємств та об’єкт критичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.
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