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Новини Війна
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Авіаудар по Сумах 11 серпня: поранено двох людей, пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури

Окупанти вдарили КАБом по Сумському району 11 серпня 

Ввечері 11 серпня російські окупанти вдарили по об'єктах інфраструктури Сумського району. Унаслідок авіаудару поранення дістали дві цивільні особи.

Про це повідомили в ОК "Північ", інформує Цензор.НЕТ.

Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської, Сумської та Харківської областей.

Всього протягом доби нараховано 49 обстрілів (172 вибухи) із різних видів озброєння.

"Суми – 2 вибухи, ймовірно КАБ. В результаті обстрілу травмовано 2 цивільні особи, пошкоджено 2 будівлі підприємств та об’єкт критичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

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обстріл (28284) Сумська область (3565) Суми (811)


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