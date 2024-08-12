Вночі у Сумах лунали вибухи, ворог атакував КАБами

12 серпня, близько 2.30 в районі міста Суми пролунали вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили кореспонденти "Суспільного" та місцеві Telegram-канали.

У Сумській області повітряну тривогу оголосили о другій годині ночі через загрозу авіаудару керованими авіабомбами.

Близько 3.20 у Сумах знову було чутно вибухи. Про це повідомили кореспонденти "Суспільного".

Небезпека фіксувалася протягом понад трьох з половиною годин. Повітряну тривогу на Сумщині скасували лише о 5.37.

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