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Новини
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Вночі у Сумах лунали вибухи, ворог атакував КАБами

каб,каби

12 серпня, близько 2.30 в районі міста Суми пролунали вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили кореспонденти "Суспільного" та місцеві Telegram-канали.

 У Сумській області повітряну тривогу оголосили о другій годині ночі через загрозу авіаудару керованими авіабомбами.

Близько 3.20 у Сумах знову було чутно вибухи. Про це повідомили кореспонденти "Суспільного".

Небезпека фіксувалася протягом понад трьох з половиною годин. Повітряну тривогу на Сумщині скасували лише  о 5.37. 

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Автор: 

вибух (4439) Суми (811) КАБ (352)


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F16 десь поділися...
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12.08.2024 07:16 Відповісти
К сожалению не только Сумы атаковали. За ночь 30+ бомб скинули по области. А ПВО, как не было, так и нет...
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12.08.2024 08:29 Відповісти
Наполеон зеленскій наступає, а страждають Суми. ППО захищає бубочку і його кодло
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12.08.2024 08:42 Відповісти
 
 