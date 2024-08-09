Росіяни менше б’ють по Сумщині з мінометів та артилерії, ЗСУ знищують ці вогневі точки, - ОВА

Російські окупаційні війська наростили застосування КАБів для ударів по Сумщині, водночас менше б'ють артилерією та мінометами.

Про це повідомив глава ОВА Володимир Артюх в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

"Ми фіксуємо, що останні три доби йде інтенсивне застосування зброї проти прикордонних громад, проти населення, об'єктів інфраструктури. Тільки за останні дві доби було застосовано понад сотню КАБів. Протягом 7 місяців 2024 року було застосовано ворогом близько 450 КАБів. Інтенсивність зросла в рази, в десятки разів", - зазначив він.

Водночас, зазначив Артюх, фіксується зменшення обстрілів мінометами, артилерією, РСЗВ.

"Це пояснюється вмілими діями Збройних Сил України, які подавлюють ці вогневі точки, знищують склади з боєприпасами. Зараз ворог значно менше застосовує цю зброю. Впевнені, що і по повітряних ворожих цілях також буде застосовуватись протиповітряна оборона", - додав очільник області.

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