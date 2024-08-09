Війська РФ запускають КАБи на Сумщину, - Повітряні сили
Зранку 9 серпня 2024 року війська РФ запускають КАБи у напрямку Сумської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
"Пуски КАБ тактичною авіацією на Сумщині", - йдеться у повідомленні.
Більше інформації на цю хвилину не відомо.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що окупанти вночі на вранці атакували 8 прикордонних громад Сумщини, пролунало 52 вибухи.
Нагадаємо, 8 серпня внаслідок російського удару по Юнаківській громаді Сумщини загинули двоє братів 6 та 23 років. Крім того, у результаті ворожої атаки на область є приліт по с. Стецьківка, де постраждала одна людина, пошкоджено школу та будинки.
Ситуація на Сумщині
Раніше в Генштабі повідомили, що на Сумському напрямку зросла інтенсивність бойових дій. Ворог активно застосовує авіацію, вертольоти, важке озброєння. Однак, успіху не має.
Крім того, через напружену ситуацію проводиться обов’язкова евакуація з населених пунктів 5 громад Сумського району.
Водночас у Сумській області, на кордоні з РФ, на 10 діб припиняє свою роботу гуманітарний коридор "Колотилівка-Покровка", яким люди з окупації повертались на підконтрольні Україні території.
Своєю чергою голова Сумської ОВА Володимир Артюх заявив, що є тенденція до наростання інтенсивності застосування потужної авіаційної зброї з боку ворога.
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