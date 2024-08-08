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Новини Війна
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На Сумщині є тенденція до збільшення авіаударів окупантами, - ОВА

Обстріл Сумщини 14 липня

Російські окупанти активно обстрілюють прикордоння Сумщини.

Про це повідомив глава ОВА Володимир Артюх, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Очільник області заявив, що ситуація на Сумщині - перш за все на прикордонні - загострилася.

"Лише за цю добу було застосовано 52 КАБи – практично по всіх чотирьох прикордонних районах.Найбільше постраждав Сумський район – 22 населені пункти, які всю добу і зранку сьогодні. Сьогодні ми вже маємо поранених", - сказав Артюх.

Так, внаслідок російських обстрілів у селі Стецьківка Сумського району понад 10 приватних будинків, будівля школи і завод були знищені російськими КАБами.

"Є тенденція до наростання інтенсивності застосування потужної авіаційної зброї з боку ворога", - додав він.

Також читайте: Обстрілів росіян вночі та зранку зазнали 8 прикордонних громад Сумщини, пролунало 50 вибухів

Автор: 

обстріл (28250) Сумська область (3555)


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Да что то там всё заглохло, в Суджу не зашли, сидят по посадкам ждут пока их авиация покрошит...
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08.08.2024 11:17 Відповісти
Хотя в этой Судже можно бригаду разместить, и чтобы кацапам её "асвабадить", её надо снести авиацией в ноль, по другому они не умеют, а сидеть по посадкам и что то ждать - херовая тактика..
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08.08.2024 11:22 Відповісти
то кацапи так "витягують" Ф16 під удар..?
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08.08.2024 11:19 Відповісти
 
 