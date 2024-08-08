На Сумщині є тенденція до збільшення авіаударів окупантами, - ОВА

Російські окупанти активно обстрілюють прикордоння Сумщини.

Про це повідомив глава ОВА Володимир Артюх, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Очільник області заявив, що ситуація на Сумщині - перш за все на прикордонні - загострилася.

"Лише за цю добу було застосовано 52 КАБи – практично по всіх чотирьох прикордонних районах.Найбільше постраждав Сумський район – 22 населені пункти, які всю добу і зранку сьогодні. Сьогодні ми вже маємо поранених", - сказав Артюх.

Так, внаслідок російських обстрілів у селі Стецьківка Сумського району понад 10 приватних будинків, будівля школи і завод були знищені російськими КАБами.

"Є тенденція до наростання інтенсивності застосування потужної авіаційної зброї з боку ворога", - додав він.

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