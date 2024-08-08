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Новости Война
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На Сумщине есть тенденция к увеличению авиаударов оккупантами, - ОВА

Обстріл Сумщини 14 липня

Российские оккупанты активно обстреливают приграничье Сумщины.

Об этом сообщил глава ОВА Владимир Артюх, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Глава области заявил, что ситуация на Сумщине - прежде всего на границе - обострилась.

"Только за эти сутки было применено 52 КАБа - практически по всем четырем приграничным районам. Больше всего пострадал Сумской район - 22 населенных пункта, которые обстреливались все прошедшие сутки и утром сегодня. Сегодня мы уже имеем раненых", - сказал Артюх.

Так, в результате российских обстрелов в селе Стецковка Сумского района более 10 частных домов, здание школы и завод были уничтожены российскими КАБами.

"Есть тенденция к нарастанию интенсивности применения мощного авиационного оружия со стороны врага", - добавил он.

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Автор: 

обстрел (26928) Сумская область (3008)


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Да что то там всё заглохло, в Суджу не зашли, сидят по посадкам ждут пока их авиация покрошит...
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08.08.2024 11:17 Ответить
Хотя в этой Судже можно бригаду разместить, и чтобы кацапам её "асвабадить", её надо снести авиацией в ноль, по другому они не умеют, а сидеть по посадкам и что то ждать - херовая тактика..
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08.08.2024 11:22 Ответить
то кацапи так "витягують" Ф16 під удар..?
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08.08.2024 11:19 Ответить
 
 