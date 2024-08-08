На Сумщине есть тенденция к увеличению авиаударов оккупантами, - ОВА

Российские оккупанты активно обстреливают приграничье Сумщины.

Об этом сообщил глава ОВА Владимир Артюх, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Глава области заявил, что ситуация на Сумщине - прежде всего на границе - обострилась.

"Только за эти сутки было применено 52 КАБа - практически по всем четырем приграничным районам. Больше всего пострадал Сумской район - 22 населенных пункта, которые обстреливались все прошедшие сутки и утром сегодня. Сегодня мы уже имеем раненых", - сказал Артюх.

Так, в результате российских обстрелов в селе Стецковка Сумского района более 10 частных домов, здание школы и завод были уничтожены российскими КАБами.

"Есть тенденция к нарастанию интенсивности применения мощного авиационного оружия со стороны врага", - добавил он.

Читайте также: Обстрелам россиян ночью и утром подверглись 8 приграничных громад Сумщины, было 50 взрывов