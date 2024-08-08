Обстрелам россиян ночью и утром подверглись 8 приграничных громад Сумщины, было 50 взрывов

Ночью и утром россияне совершили 23 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 50 взрывов.

Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, под российскими обстрелами находились Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Глуховская и Эсманьская громады.

Хотинская громада: осуществлены авиаудары КАБ (4 взрыва).

Новослободская громада: враг бил из ствольной артиллерии (3 взрыва).

Белопольская громада: зафиксированы авиаудары КАБ (3 взрыва), сброс ВОГ с БпЛА (1 взрыв).

Юнаковская громада: россияне нанесли авиаудары КАБ (15 взрывов).

Краснопольская громада: враг ударил из артиллерии (2 взрыва).

Великописаревская громада: был обстрел из АГС (12 взрывов).

Эсманская громада: 7 мин сбросили россияне на территорию громады.

Глуховская громада: осуществлены авиаудары КАБ (3 взрыва).

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Ранее в Генштабе сообщили, что на Сумском направлениивозросла интенсивность боевых действий. Враг активно применяет авиацию, вертолеты, тяжелое вооружение. Успеха не имеет.

Кроме того, из-за напряженной ситуации проводится обязательная эвакуация из населенных пунктов 5 громад Сумского района.

В то же время в Сумской области, на границе с РФ, на 10 суток прекращает свою работу гуманитарный коридор "Колотиловка-Покровка", по которому люди из оккупации возвращались на подконтрольные Украине территории.