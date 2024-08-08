Возросла интенсивность боевых действий на Сумском направлении. Враг активно применяет авиацию, вертолеты, тяжелое вооружение, - Генштаб

Всего с начала этих суток произошло 68 боевых столкновений. Возросла интенсивность боевых действий на Сумском направлении. Враг активно применяет авиацию, вертолеты, тяжелое вооружение. Однако, успеха не имеет. Несет значительные потери. Украинские воины делают все возможное для защиты гражданского населения.

Об этом пишут в фейсбуке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Российские обстрелы Украины

Российские захватчики нанесли по территории Украины ракетный удар, применив одну ракету, 50 авиаударов, сбросив 55 КАБов. Кроме этого, россияне задействовали для поражения 674 дрона-камикадзе и осуществили 3682 обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении враг дважды атаковал позиции наших воинов неподалеку Волчанска и Тихого. Один бой продолжается.

На Купянском направлении противник три раза проводил штурмы в районах Петропавловки и в сторону Новоосинового.

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Боевые действия на Востоке

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 11 раз атаковали позиции украинцев неподалеку Торского, Новосергиевки, Макеевки, Невского, а также в Серебрянском лесу. Все атаки отбиты.

На Северском направлении во время боевых столкновений защитники украинской земли успешно отбили пять вражеских атак в районах Верхнекаменского и Переездного.

На Краматорском направлении противник активизировался, осуществив пять штурмовых действий вблизи Часовf Яра. Бои продолжаются.

На Торецком направлении оккупанты восемь раз атаковали украинские войска возле Торецка, Железного, Нью-Йорка и Северного. Семь - отбиты, еще один бой продолжается. Враг активно бомбит город Торецк - нанес почти двадцать авиаударов КАБами.

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На Покровском направлении с начала этих суток россияне 21 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку от восьми различных населенных пунктов. Больше всего атаковали в районах Воздвиженки, Новоалександровки, Гродовки и Яснобродовки. Десять из этих атак еще продолжаются.

По предварительной информации, сегодня на этом направлении было обезврежено 154 оккупанта. Кроме того, уничтожено три пушки, бронемашину "Тигр" и четыре единицы другого автотранспорта. Также, поврежден танк, шесть автомобилей и артсистема.

На Кураховском направлении враг четыре раза атаковал наши позиции вблизи Константиновки и Парасковиевки. Все штурмы отбиты.

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Обстановка на Юге

На Времевском направлении украинские воины отбивают два штурма наших позиций в сторону Водяного. При этом враг достаточно активно применял неуправляемые авиаракеты - ударил по районам Урожайного и Новодонецкого.

На Ореховском направлении захватчики осуществили одно наступательное действие неподалеку Работино, где потерпели поражение.

На Приднепровском направлении все усилия оккупантов потеснить наши подразделения с занимаемых позиций также не имели успеха. Отбито четыре штурма.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

В эти сутки отмечаем воинов 77-й отдельной аэромобильной бригады, которые наносят весомые потери оккупантам в живой силе и технике.

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