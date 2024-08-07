Сутки на Донетчине: Четверо раненых, повреждены дома, предприятия, инфраструктурные объекты

За прошедшие сутки оккупанты обстреляли Покровский, Краматорский и Бахмутский районы, в результате чего есть раненые и повреждения.

Об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Покровский район

Трижды россияне обстреляли частный сектор Курахово, в Успеновке под огнем территория предприятия - без жертв. В Украинской Селидовской ТГ ранен человек.

Краматорский район

В Константиновке повреждены здания двух предприятий; также в громаде ранен человек и поврежден дом в Марково, повреждены 2 дома в Предтечино, повреждены 4 дома и 2 инфраструктурных объекта в Иванополье. В Ильиновской громаде повреждены 22 объекта.

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Бахмутский район

В Торецке ранены 2 человека, повреждены 2 многоэтажки. В Часовоярской громаде повреждены 4 частных дома и 2 многоэтажки. В Северске поврежден дом.

Как отмечается, всего за сутки россияне 20 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 625 человек, в том числе 149 детей.

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