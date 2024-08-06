Россияне продвигаются в Нью-Йорке на Донетчине, есть угроза потери поселка в ближайшей перспективе, - DeepState
Тактическая обстановка в поселке Нью-Йорк Донецкой области ухудшилась.
Об этом вечером 6 августа сообщил мониторинговый паблик DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
Telegram-канал сообщает, что в сети появились кадры поднятия российского флага над учебным корпусом Нью-Йоркской специальной общеобразовательной школы-интерната №38. Это заведение расположено в северо-западной части поселка.
"К сожалению, данные кадры свидетельствуют об ухудшении тактической обстановки в населенном пункте и его потере в ближайшей перспективе", - пишут аналитики ресурса.
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Багато чую ( в мережі) що там Треш трешований... Що там просто какають і пісяють в "мозок" фанатам зє
вони звичайно не сидять на всій лінії в 400 км.
перекинуть до місць прориву...
якщо треба крок відчаю то тоді застосувати нові ф16 щоб бомбили і відганяли московитські носії кабів, так хоч на трохи призупинять московитів.
п.с. діду раджу тобі глянути фільм "не дивись вгору". Брехня завжди вилізає боком.