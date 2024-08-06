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Новости Война
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Россияне продвигаются в Нью-Йорке на Донетчине, есть угроза потери поселка в ближайшей перспективе, - DeepState

Росіяни просуваються у Нью-Йорку на Донеччині, є загроза втрати селища у найближчій перспективі, - DeepState

Тактическая обстановка в поселке Нью-Йорк Донецкой области ухудшилась.

Об этом вечером 6 августа сообщил мониторинговый паблик DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Telegram-канал сообщает, что в сети появились кадры поднятия российского флага над учебным корпусом Нью-Йоркской специальной общеобразовательной школы-интерната №38. Это заведение расположено в северо-западной части поселка.

Росіяни просуваються у Нью-Йорку на Донеччині, є загроза втрати селища у найближчій перспективі, - DeepState

"К сожалению, данные кадры свидетельствуют об ухудшении тактической обстановки в населенном пункте и его потере в ближайшей перспективе", - пишут аналитики ресурса.

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Автор: 

армия РФ (19067) Донецкая область (9518)


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Топ комментарии
+15
Ага. Щоб було, як у тєлємарафоні. Всьо класно, Бубачка маладєц, всіх бомбить літаками, а Сирський все контролює. І гинуть лише кацапи. Ніт. Діп Стейт показує лише те, що є. І якщо кацапи зайшли в Нью-Йорк, то таки зайшли. Якби не Діп Стейт, то про тп, що захоплені Авдіївка, Соледар ніхто і не дізнався дотепер. Та що там Авдіївка - про Маріуполь марафон би словом не заїкнувся.
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06.08.2024 22:20
+14
головне піар в курських ******
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06.08.2024 21:47
+12
Новини про втрати населених пунктів табу на Зомбомарафоні. Їх в упор не помічають.

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06.08.2024 21:41
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То гуйня.

Головне: вийти на кордони 1991 року!
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06.08.2024 21:38 Ответить
Новини про втрати населених пунктів табу на Зомбомарафоні. Їх в упор не помічають.

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06.08.2024 21:41 Ответить
Це правда? У нас просто тєліка нема))

Багато чую ( в мережі) що там Треш трешований... Що там просто какають і пісяють в "мозок" фанатам зє
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06.08.2024 22:24 Ответить
Вот из той же серии...

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06.08.2024 22:31 Ответить
Для того і був рейд на Суджу ??? Аби відволікти увагу від того , що робиться на Донбасі ...?
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06.08.2024 21:43 Ответить
Рейд для того щоб відволікти частину кацапських сил від Донецької області.
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06.08.2024 21:50 Ответить
Ну перекинуть 1-2 бригади з під Купянська чи Кремінної, це на ситуацію суттєво не вплине. Кацапи також відволікали увагу у травні, якщо що. Побачимо який буде результат, ідеальний сценарій це зайти та закріпись у Суджі.
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06.08.2024 21:59 Ответить
2 бригади з під Куп'янська - значне полегшення нашим !
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06.08.2024 22:05 Ответить
у них там достатньо сил.

вони звичайно не сидять на всій лінії в 400 км.
перекинуть до місць прориву...
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06.08.2024 22:37 Ответить
Літаки летять будуть всіх бомбіть
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06.08.2024 21:45 Ответить
Так.Жодного проукраінського презідента не вибрали.
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06.08.2024 21:58 Ответить
А як же ж той во, як його?
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06.08.2024 22:32 Ответить
І він також ... хоч і у вишиванках бігав , а все одно
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06.08.2024 22:42 Ответить
а тріплоіхто- це зебіл, кацап чи недообрізаний .ідор?
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07.08.2024 09:11 Ответить
головне піар в курських ******
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06.08.2024 21:47 Ответить
Та то вже, схоже, був крок відчаю з намаганням відтягнути кацапські сили з Донбасу.
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06.08.2024 23:02 Ответить
такі спроби робляться не вперше і ніразу московити на низ не реагували.

якщо треба крок відчаю то тоді застосувати нові ф16 щоб бомбили і відганяли московитські носії кабів, так хоч на трохи призупинять московитів.
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06.08.2024 23:15 Ответить
їх америка не дає
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07.08.2024 01:06 Ответить
Ага. Щоб було, як у тєлємарафоні. Всьо класно, Бубачка маладєц, всіх бомбить літаками, а Сирський все контролює. І гинуть лише кацапи. Ніт. Діп Стейт показує лише те, що є. І якщо кацапи зайшли в Нью-Йорк, то таки зайшли. Якби не Діп Стейт, то про тп, що захоплені Авдіївка, Соледар ніхто і не дізнався дотепер. Та що там Авдіївка - про Маріуполь марафон би словом не заїкнувся.
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06.08.2024 22:20 Ответить
Будуть відео з Суджи з Укр. прапором- будуть зміни на мапі Діпстейт, я думаю.
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06.08.2024 22:26 Ответить
так всім позакривати *******, особливо це стосується Бутусова(не дарма на нього зекоманда почала бруд лити замовними вкидами на провладних тг каналах) який говорить неприємні речі для зекодла, дивитись тільки шмарофон з пазітівними відосиками та пабедами, і ну там частковими успіхами підорів. Ах так всіх на фронт, всіх крім пенсів нафронтників та їх родичів. Так переможемо, за родіну за Ста, ой Зеленіна.

п.с. діду раджу тобі глянути фільм "не дивись вгору". Брехня завжди вилізає боком.
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06.08.2024 22:25 Ответить
Багато хто з командирів звіряється саме з Deepstate, бо в офіційних зведеннях можуть бути помилки (брехня щоби не дратувати начальство).
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06.08.2024 22:47 Ответить
A Deepstate откуда берет?
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07.08.2024 01:18 Ответить
Та вийміть вже голови з піску, страуси, поки вам до дупи хтось не пристроївся. Чи знищення Діпстейту завадить кацапам захоплювати території? Може час вже позбавитися такого дитячого інфантилізму і прийняти реальність, та краще думати, що з нею робити? Бо прокинетеся від своїх солодких снів, коли кацапи двері з ноги виб'ють.
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06.08.2024 23:06 Ответить
По Нью-Йорку щодо задуму рашистських військ на цій ділянці фронту думки оглядачів збігаються: ворог кидає всі сили для просування вздовж берега річки Кривий Торець на північ у напрямку на Неліпівку, щоби потім стрімким кидком її форсувати і перерізати логістику українських сил в районі на північно-східних кварталів міста. І таким чином взяти їх в оперативне оточнення.
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07.08.2024 00:00 Ответить
Все йде по османській методичці.
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07.08.2024 00:26 Ответить
За залишення Ньюйрка та Торецька чинні керівники ЗСУ будуть відповідати перед Народом України. Є всі можловсті цього не допустити
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07.08.2024 00:37 Ответить
 
 