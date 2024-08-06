Россияне продвигаются в Нью-Йорке на Донетчине, есть угроза потери поселка в ближайшей перспективе, - DeepState

Тактическая обстановка в поселке Нью-Йорк Донецкой области ухудшилась.

Об этом вечером 6 августа сообщил мониторинговый паблик DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Telegram-канал сообщает, что в сети появились кадры поднятия российского флага над учебным корпусом Нью-Йоркской специальной общеобразовательной школы-интерната №38. Это заведение расположено в северо-западной части поселка.

"К сожалению, данные кадры свидетельствуют об ухудшении тактической обстановки в населенном пункте и его потере в ближайшей перспективе", - пишут аналитики ресурса.

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