В Торецке все еще остается около 3 тысяч человек, эвакуация продолжается круглосуточно, - Нацполиция

Почти ежедневно в Торецке и громаде есть раненые или погибшие гражданские. За прошедшие сутки из Торецка эвакуировали более 10 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського радио рассказал начальник отдела коммуникаций Нацполиции в Донецкой области Павел Дяченко.

"Очень трудно эвакуировать, потому что враг постоянно обстреливает, наносит удары управляемыми авиабомбами, артиллерией. То есть россияне вообще не прекращают наносить удары по всем населенным пунктам прифронтовой территории, в которую входит и Торецк. Но стараемся не оставлять людей, проводить эвакуационные меры. Подчеркиваем, что нужно делать это очень быстро из-за обстрелов, вражеских FPV-дронов", - рассказал Дяченко.

Он добавил, что людей пытаются эвакуировать даже из тех зон в месте, куда нельзя доехать. Но физически невозможно осуществлять эвакуацию там, где идут стрелковые бои.

Спикер отмечает, что ориентировочно в Торецке осталось 3 тысячи человек. Но уже фиксировали случаи, когда люди возвращались после эвакуации. При этом в городе официально уже нет детей.

Дяченко также сказал, что в основном жители, которых эвакуируют из Торецка - это пожилые люди. Они решаются на эвакуацию уже в критических ситуациях.

"А так работаем по всем направлениям, полностью по территории Донецкой области. Эвакуационные отряды "Белый Ангел" проводят постоянную эвакуацию: это и семьи с детьми, и пожилые люди, и люди с инвалидностью", - подчеркивает спикер.

Кроме того, Павел Дяченко говорит, что в Торецкой громаде почти каждый день есть информация о раненых или погибших. Все эти случаи документируют следственные оперативные группы.

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