Враг на прошлой неделе ударил по Торецку 1402 FPV-дронами, сбросил 118 управляемых авиабомб, - 32 ОМБр. ФОТОРЕПОРТАЖ
На прошлой неделе бойцы 32 отдельной механизированной бригады отбили вблизи Торецка 79 вражеских штурмов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу бригады.
"1883 раза против наших воинов враг применял артиллерию и сбросы с дронов, но украинцы непоколебимы. За последние семь дней на город прилетело 118 КАБов - разрушают многоэтажки, оставляют в многослойном асфальтовом покрытии метровые воронки. К охваченным пожаром домам трудно приблизиться", говорится в сообщении.
Массированные удары управляемыми авиабомбами Торецк переживает ежедневно. Большинство тех, кто живет в многоэтажках, перебрались в подвалы. Но есть и такие местные, которые стерегут свои квартиры до конца
"Отряды ГСЧС не могут добраться до Торецка, потому что дороги простреливаются российской артиллерией, очень активны вражеские дроны-камикадзе. За прошедшую неделю по городу ударило 1402 FPV россиян", - добавляют в бригаде.
Военные отметили, что в пригородах Торецка идут бои. Враг обладает количественным преимуществом в живой силе и технике. Однако украинские защитники дают отпор оккупанту.
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