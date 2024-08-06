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Новости Война
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Оккупанты у админграниц Торецка, в городе их нет, - ГВА

Окупанти перебувають біля адмінкордонів Торецька, у місті їх немає, - МВА

Российские захватчики продвигаются к административным границам Торецка Донецкой области. В самом городе их пока нет.

Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Торецкой ГВА Василий Чинчик, пишет NV, информирует Цензор.НЕТ.

По словам чиновника, по состоянию на вечер 5 августа россиян в городе нет, однако они находятся у административных границ Торецка.

"По состоянию на сегодня (5 августа, - ред.) враг продвигается к административным границам Торецка, в город не зашел, находится вблизи административных границ города", - рассказал Чинчик.

Он также рассказал, что сейчас в городе остаются примерно 3 тысячи мирных жителей.

Начиная с 24 июня, было эвакуировано 3700 жителей громады, среди них 97 детей.

Читайте также: Россияне зашли в Торецк, ситуация угрожающая. Командование ОТУ не принимает необходимые решения, - Бутусов

Автор: 

Донецкая область (9518) Торецк (428)


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Топ комментарии
+14
пішли відмазки а-ля марахфон-фортеця Бахмут
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06.08.2024 00:09
+8
Стоїть їжачок перед дзеркалом і медитує:
"Я не пукну, я не пукну!"
Пук... Це не я! Це не я!
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06.08.2024 00:17
+8
А чому не їбашать по висотах у горлівці(10км), звідки підари б'ють по торецьку ? Що коїться?
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06.08.2024 00:35
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пішли відмазки а-ля марахфон-фортеця Бахмут
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06.08.2024 00:09 Ответить
Що знов воїн "VPN" розказує про Бахмут.
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06.08.2024 00:31 Ответить
я не користуюсь VPN взагалі, а про Бахмут казочки розказувала нам ваша зелена банда, яку в 19му році ви привели до влади, а потім після лютого 22-го ви сором'язливо поховавшись під Укр. прапорцями всі повилазили та стали такими зазятими патріотами та борцунами за справедливість шо мамадорогая
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06.08.2024 02:28 Ответить
Стоїть їжачок перед дзеркалом і медитує:
"Я не пукну, я не пукну!"
Пук... Це не я! Це не я!
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06.08.2024 00:17 Ответить
А чому не їбашать по висотах у горлівці(10км), звідки підари б'ють по торецьку ? Що коїться?
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06.08.2024 00:35 Ответить
Странный вопрос -договорняк " нашей влады " . Куча ракет по сараям в Луганске , а там где они нужны по логике вещей - низзя .
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06.08.2024 07:17 Ответить
Це таке доповідають Найвеличнішому стратегу **********? А воно потім меле на весь Світ.
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06.08.2024 00:43 Ответить
І людей набрали і снарядів підкинули,і танків підкинули і навіть літаків підкинули,а толку немає.І всі ці липові генерали воювати так і не навчилися,або не хочуть вчитися,Зате красти на всім чим можуть,навчилися.Владгі чиновники як не дбали про державу,так і не дбають,видно вони тут жити не збираються.
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06.08.2024 00:49 Ответить
Вы знаете что такое бокс, верно?

Это поединок, упрощенно говоря, процесс боя. И еще это спортивное мероприятие.

В боксе, как спортивном мероприятии не всегда стоит цель выиграть, даже если есть технические возможности. Если ставки на выигрыш бойца вкусные, промоутер может приказать ему проиграть. Неважно сколько боксер тренируется, насколько силен, какая техника и тд. Ничего личного, просто бизнес.

Здесь примерно то же самое. Нету у украинской власти цели выиграть войну. Почему - не знаю. Может РФ купила, может Вашингтон приказал, может Вашингтон договорился с Москвой и поставил в известность.

Но факт остается фактом, даже семиклассник после дня игры в Дюну\Редалерт\Казаки понимает, чего нельзя делать, если хочешь выиграть войну. Если такое делается один раз - это случайность. Если два - совпадение. Но если у власти больше двух косяков, снижающих обороноспособность страны - это уже закономерность и злой умысел, и уже не нельзя оценивать их действия рационально. Оценивайте как вредителей.
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06.08.2024 02:05 Ответить
Каких снарядов , кому подкинули ? Реальное соотношение 1:100 .
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06.08.2024 07:21 Ответить
Кіздьож?

А де зараз розбереш у руїнах? Чи це адмінкордони чи приміська забудова
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06.08.2024 00:51 Ответить
Очільники, сосни, безкуті, безмозкі, стільки нового в лексиконі..., а як брехали так і брешуть!
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06.08.2024 05:32 Ответить
якщо зелені так кажуть то ворог вже у центрі міста....
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06.08.2024 06:54 Ответить
В самом городе их ,,пока,, нет. Браво очковтиратели!
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06.08.2024 10:39 Ответить
 
 