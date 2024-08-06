Оккупанты у админграниц Торецка, в городе их нет, - ГВА
Российские захватчики продвигаются к административным границам Торецка Донецкой области. В самом городе их пока нет.
Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Торецкой ГВА Василий Чинчик, пишет NV, информирует Цензор.НЕТ.
По словам чиновника, по состоянию на вечер 5 августа россиян в городе нет, однако они находятся у административных границ Торецка.
"По состоянию на сегодня (5 августа, - ред.) враг продвигается к административным границам Торецка, в город не зашел, находится вблизи административных границ города", - рассказал Чинчик.
Он также рассказал, что сейчас в городе остаются примерно 3 тысячи мирных жителей.
Начиная с 24 июня, было эвакуировано 3700 жителей громады, среди них 97 детей.
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+14 Инь Янь #217452
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"Я не пукну, я не пукну!"
Пук... Це не я! Це не я!
Это поединок, упрощенно говоря, процесс боя. И еще это спортивное мероприятие.
В боксе, как спортивном мероприятии не всегда стоит цель выиграть, даже если есть технические возможности. Если ставки на выигрыш бойца вкусные, промоутер может приказать ему проиграть. Неважно сколько боксер тренируется, насколько силен, какая техника и тд. Ничего личного, просто бизнес.
Здесь примерно то же самое. Нету у украинской власти цели выиграть войну. Почему - не знаю. Может РФ купила, может Вашингтон приказал, может Вашингтон договорился с Москвой и поставил в известность.
Но факт остается фактом, даже семиклассник после дня игры в Дюну\Редалерт\Казаки понимает, чего нельзя делать, если хочешь выиграть войну. Если такое делается один раз - это случайность. Если два - совпадение. Но если у власти больше двух косяков, снижающих обороноспособность страны - это уже закономерность и злой умысел, и уже не нельзя оценивать их действия рационально. Оценивайте как вредителей.
А де зараз розбереш у руїнах? Чи це адмінкордони чи приміська забудова