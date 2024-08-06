Оккупанты у админграниц Торецка, в городе их нет, - ГВА

Российские захватчики продвигаются к административным границам Торецка Донецкой области. В самом городе их пока нет.

Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Торецкой ГВА Василий Чинчик, пишет NV, информирует Цензор.НЕТ.

По словам чиновника, по состоянию на вечер 5 августа россиян в городе нет, однако они находятся у административных границ Торецка.

"По состоянию на сегодня (5 августа, - ред.) враг продвигается к административным границам Торецка, в город не зашел, находится вблизи административных границ города", - рассказал Чинчик.

Он также рассказал, что сейчас в городе остаются примерно 3 тысячи мирных жителей.

Начиная с 24 июня, было эвакуировано 3700 жителей громады, среди них 97 детей.

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