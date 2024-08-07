В армии служат 18 амнистированных женщин, они получили должности стрельцов и санитарок, - Управление по связям с общественностью ВСУ
В ряды Вооруженных сил Украины вступили 18 женщин, которых амнистировали.
Об этом сообщили в Управлении связей с общественностью ВСУ в комментарии hromadske, информирует Цензор.НЕТ.
Там заявили, что все 18 женщин, которых освободили от отбывания наказания, уже служат в бригадах Сухопутных войск. Перед этим они прошли базовую военную подготовку.
Отмечается, что в составе Сил обороны амнистированные женщины занимают должности санитарок и стрелков.
Ранее в Министерстве юстиции заявляли, что уже более 3 тысяч украинских заключенных подали заявления на условно-досрочное освобождение от отбывания наказания в обмен на готовность мобилизоваться в ряды ВСУ.
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+6 Марина Нєчаєва #561431
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А чому тоді не санитарчині???
стрільчиня - це фемінітив. ******* віяння мови
котра наближала українську мову до російської, вилучаючи з словників українські слова та
замінюючи їх на російські, чи наближені до російських по звучанню.
"За ДСТУ 3321:2003 у системі конструкторської документації, у довідковій та навчально-методичній літературі, що стосується конструкторської документації слід вживати «кресленик» (слово «креслення» вживається лише у значенні процесу створення кресленика або як назва навчальної дисципліни)"
Як на мій погляд - теж маячня
або, вкрала в бухгалтерії трохи грошей, то хай буде санітаркою.
то ж, таке.
а от, як що п'яною, за кермом, вбила людину, то тільки саперчинєю.
********* з тим новоязом
пілотка пілотесса пілотикиня...
Може б гармонізували якось свою брехню?
Бо буде цирк, як з Малюською: він тільки людей у суд за УДЗ планує відправляти, а його зам вже бреше як колишні ув'язнені воюють та полонених пачками захоплюють