В армии служат 18 амнистированных женщин, они получили должности стрельцов и санитарок, - Управление по связям с общественностью ВСУ

В ряды Вооруженных сил Украины вступили 18 женщин, которых амнистировали.

Об этом сообщили в Управлении связей с общественностью ВСУ в комментарии hromadske, информирует Цензор.НЕТ.

Там заявили, что все 18 женщин, которых освободили от отбывания наказания, уже служат в бригадах Сухопутных войск. Перед этим они прошли базовую военную подготовку.

Отмечается, что в составе Сил обороны амнистированные женщины занимают должности санитарок и стрелков.

Ранее в Министерстве юстиции заявляли, что уже более 3 тысяч украинских заключенных подали заявления на условно-досрочное освобождение от отбывания наказания в обмен на готовность мобилизоваться в ряды ВСУ.

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