У війську служать 18 амністованих жінок, вони отримали посади стрільчинь і санітарок, - Управління зв’язків з громадськістю ЗСУ
До лав Збройних сил України долучилися 18 жінок, яких амністували.
Про це повідомили у в Управлінні зв'язків з громадськістю ЗСУ у коментарі hromadske, інформує Цензор.НЕТ.
Там заявили, що всі 18 жінок, яких звільнили від відбування покарання, уже служать у бригадах Сухопутних військ. Перед цим вони пройшли базовий військовий вишкіл.
Зазначається, що у складі Сил оборони амністовані жінки обіймають посади санітарок та стрільчинь.
Раніше у Міністерстві юстиції заявляли, що вже понад 3 тисячі українських в’язнів подали заяви на умовно-дострокове звільнення від відбування покарання в обмін на готовність мобілізуватися до лав ЗСУ.
Топ коментарі
+6 Марина Нєчаєва #561431
показати весь коментар07.08.2024 22:10
+3 Магирус
показати весь коментар07.08.2024 22:34
+3 Bogdan #591399
показати весь коментар07.08.2024 23:28
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А чому тоді не санитарчині???
стрільчиня - це фемінітив. ******* віяння мови
котра наближала українську мову до російської, вилучаючи з словників українські слова та
замінюючи їх на російські, чи наближені до російських по звучанню.
"За ДСТУ 3321:2003 у системі конструкторської документації, у довідковій та навчально-методичній літературі, що стосується конструкторської документації слід вживати «кресленик» (слово «креслення» вживається лише у значенні процесу створення кресленика або як назва навчальної дисципліни)"
Як на мій погляд - теж маячня
або, вкрала в бухгалтерії трохи грошей, то хай буде санітаркою.
то ж, таке.
а от, як що п'яною, за кермом, вбила людину, то тільки саперчинєю.
********* з тим новоязом
пілотка пілотесса пілотикиня...
Може б гармонізували якось свою брехню?
Бо буде цирк, як з Малюською: він тільки людей у суд за УДЗ планує відправляти, а його зам вже бреше як колишні ув'язнені воюють та полонених пачками захоплюють