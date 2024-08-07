У війську служать 18 амністованих жінок, вони отримали посади стрільчинь і санітарок, - Управління зв’язків з громадськістю ЗСУ

До лав Збройних сил України долучилися 18 жінок, яких амністували.

Про це повідомили у в Управлінні зв'язків з громадськістю ЗСУ у коментарі hromadske, інформує Цензор.НЕТ.

Там заявили, що всі 18 жінок, яких звільнили від відбування покарання, уже служать у бригадах Сухопутних військ. Перед цим вони пройшли базовий військовий вишкіл.

Зазначається, що у складі Сил оборони амністовані жінки обіймають посади санітарок та стрільчинь.

Раніше у Міністерстві юстиції заявляли, що вже понад 3 тисячі українських в’язнів подали заяви на умовно-дострокове звільнення від відбування покарання в обмін на готовність мобілізуватися до лав ЗСУ.

Читайте також: Перші засуджені жінки уклали контракт із ЗСУ, - Мін’юст