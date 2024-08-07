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Новини
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У війську служать 18 амністованих жінок, вони отримали посади стрільчинь і санітарок, - Управління зв’язків з громадськістю ЗСУ

У війську служать 18 амністованих жінок, вони отримали посади стрільчинь і санітарок, - Управління зв'язків з громадськістю ЗСУ

До лав Збройних сил України долучилися 18 жінок, яких амністували. 

Про це повідомили у в Управлінні зв'язків з громадськістю ЗСУ у коментарі hromadske, інформує Цензор.НЕТ.

Там заявили, що всі 18 жінок, яких звільнили від відбування покарання, уже служать у бригадах Сухопутних військ. Перед цим вони пройшли базовий військовий вишкіл.

Зазначається, що у складі Сил оборони амністовані жінки обіймають посади санітарок та стрільчинь.

Раніше у Міністерстві юстиції заявляли, що вже понад 3 тисячі українських в’язнів подали заяви на умовно-дострокове звільнення від відбування покарання в обмін на готовність мобілізуватися до лав ЗСУ.

Читайте також: Перші засуджені жінки уклали контракт із ЗСУ, - Мін’юст

Автор: 

амністія (195) жінки (625) ЗСУ (7536)


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Топ коментарі
+6
Стрільчині

А чому тоді не санитарчині???
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07.08.2024 22:10
+3
Така ж фігня, як і "членкиня"
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07.08.2024 22:34
+3
Страшно навіть уявити як ці дурачки новоязівці будуть жінок пілотів називати

пілотка пілотесса пілотикиня...
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07.08.2024 23:28
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Стрільчині

А чому тоді не санитарчині???
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07.08.2024 22:10 Відповісти
бо санітарка і так жіночого роду.

стрільчиня - це фемінітив. ******* віяння мови
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07.08.2024 22:16 Відповісти
кулеметниці
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07.08.2024 23:25 Відповісти
В 30-х роках в Харкові працювала московитська лінгвістична комісія,
котра наближала українську мову до російської, вилучаючи з словників українські слова та
замінюючи їх на російські, чи наближені до російських по звучанню.
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08.08.2024 06:28 Відповісти
"стрільчинь" ох уж ті фемінітиви...Покійна Ірина Дмитрівна Фаріон вас би,за таке знущання над українською мовою,покрошила б дрібненькими кубіками,як на вінігрет).
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07.08.2024 22:11 Відповісти
тю, хай у гробу ця відстала перевертається. не будь відсталим, розвивайся.
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07.08.2024 22:20 Відповісти
Така ж фігня, як і "членкиня"
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07.08.2024 22:34 Відповісти
нє, ну, а як правильно? член наших кружків, чи кружок наших членів?
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07.08.2024 22:43 Відповісти
Як на мене - член комісії така-то така-то тощо. Або інший приклад:

"За ДСТУ 3321:2003 у системі конструкторської документації, у довідковій та навчально-методичній літературі, що стосується конструкторської документації слід вживати «кресленик» (слово «креслення» вживається лише у значенні процесу створення кресленика або як назва навчальної дисципліни)"

Як на мій погляд - теж маячня
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07.08.2024 23:16 Відповісти
нє, ну, як що, свого чоловіка, алкаша, десь у колодязі втопила, то нехай буде стрільчинею.

або, вкрала в бухгалтерії трохи грошей, то хай буде санітаркою.

то ж, таке.

а от, як що п'яною, за кермом, вбила людину, то тільки саперчинєю.
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07.08.2024 22:42 Відповісти
що вони там стрільчать ?

********* з тим новоязом
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07.08.2024 23:10 Відповісти
Страшно навіть уявити як ці дурачки новоязівці будуть жінок пілотів називати

пілотка пілотесса пілотикиня...
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07.08.2024 23:28 Відповісти
Ви самі спотворюєте українську мову і вже дістали дурачки які це роблять. Що це за дурня- стрільчині, синоптикині, членкині?! Ці слова не мають жіночого роду і жінка буде- стрілець, синоптик, член організації тощо.
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08.08.2024 04:45 Відповісти
Десь місяць тому "Донбас.Реалії" виклали кіно про підготовку та службу колишніх ув'язнених. Єдина жінка в кадрі служить діловодом у штабі 57ї бригади.

Може б гармонізували якось свою брехню?

Бо буде цирк, як з Малюською: він тільки людей у суд за УДЗ планує відправляти, а його зам вже бреше як колишні ув'язнені воюють та полонених пачками захоплюють
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08.08.2024 06:00 Відповісти
 
 