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Новини Мобілізація
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Перші засуджені жінки уклали контракт із ЗСУ, - Мін’юст

Перші засуджені жінки долучилися до лав ЗСУ

Перші сім жінок, які відбували покарання у в'язниці, долучилися до лав ЗСУ.

Про це повідомила пресслужба Мін'юсту, передає Цензор.НЕТ.

"Семеро жінок, які відбували покарання у в’язниці, уклали контракт із ЗСУ. Жінки виявили бажання проходити військову службу за контрактом в обмін на умовно-дострокове звільнення. Вони успішно пройшли військово-лікарську комісію та отримали згоду командирів військових частин на проходження служби у конкретних підрозділах Сил оборони", - йдеться в повідомленні.

Заступниця міністра юстиції Олена Висоцька заявила, що ухвалений Верховною Радою закон про мобілізацію засуджених осіб передбачає можливість потрапити до війська не тільки чоловікам, але й жінкам.

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"Однак раніше засуджені жінки не виявляли бажання мобілізуватись до війська. Наразі маємо рішення щодо перших 7 засуджених, які вирішили укласти контракт із ЗСУ.

Загалом, з дня набрання чинності Закону України, яким врегульовано порядок реалізації прав засуджених на їхню безпосередню участь в обороні нашої держави, 6101 засуджених виявили бажання долучитись до лав Збройних Сил України. 3823 осіб вже виїхали з установ відбування покарань на навчання", - розповіли у міністерстві.

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Автор: 

жінки (623) Мін’юст (1587) в’язні (334) мобілізація (3032)


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Топ коментарі
+6
не нравиться,вперед, в военкомат замени одну из зечих)
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24.07.2024 11:11
+5
Апофеоз мобілізаційної політики зеленського!
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24.07.2024 11:06
+2
Уже б посоромилися про такі цифри писати
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24.07.2024 11:23
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Апофеоз мобілізаційної політики зеленського!
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24.07.2024 11:06 Відповісти
не нравиться,вперед, в военкомат замени одну из зечих)
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24.07.2024 11:11 Відповісти
Сама краща політика, із всих,які були взагалі.Інших політик не було у наших всіх презедентів, лише ще гірші. Якось так.😭
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24.07.2024 11:24 Відповісти
Уже б посоромилися про такі цифри писати
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24.07.2024 11:23 Відповісти
Я смотрел вчера репортаж про тех кто условно досрочно вышел подписав контракт, там одна женщина освободившаяся рассказала что в штурмовики она не планирует, только на работу бумажную. Я ее конечно понимаю, смысл в зоне сидеть если можно бухгалтерией в армии заниматься
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24.07.2024 11:14 Відповісти
а что ты думал все думают что они самые хитрожопые
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24.07.2024 11:16 Відповісти
Про хитрожопость она тоже с улыбкой намекнула в интервью, сказав что если вдруг случайно станет беременной, то спокойно уволится
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24.07.2024 11:19 Відповісти
- Пепельница, а ну вставай, пи*арас, ты зачем в меня только что кончил?! Я беременна
- УЖЕ?! ОТКУДА ТЫ ЗНАЕШЬ?!
- А как ты думаешь, черно*опый, откуда я знаю - я семь раз уже была беременной!
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24.07.2024 11:27 Відповісти
(с) Не грози южному центру
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24.07.2024 11:28 Відповісти
ТЦК молодці. Ухилянти вкрай обнагліли. Ганьба ухилянтам! Слава Героям! 👍👍👍
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24.07.2024 11:20 Відповісти
Моя колишня підзахисна буде оператором дронів. На відміну від багатьох чоловіків-ухилянтів.
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24.07.2024 11:25 Відповісти
Ех, нажаль Арсєній з пастором поспішили трохі, а який би зараз був би шанс для Юлії Володимиривні! Якій був би піар! От прям на крислі з Качанівці і до ТЦК! Більш ніж у півуна ротом Сяви шо обісрався без бою був би піар. До речи, він же двічі обісрався.
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24.07.2024 12:11 Відповісти
Смердючий Зелений цирк.
Ментів посилайте на передову з службовцями МВС, прокуратури і суддівського корпусу разом з чиновниками.
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24.07.2024 13:26 Відповісти
90 тисяч ФОПів закрилися за перше півріччя. Це на 54% більше, ніж торік.

Гуси, яких Гетманцев пропонував нещадно скубати, вирішили самі себе пустити під ніж - аніж бути общипаними догола.

Це - початок катастрофи, яку довершить підвищення податків. У дилетантській державі мародерів немає жодного сенсу вести підприємницьку діяльність і наповнювати бюджет. Державі це не потрібно. Її бюджет наповнюють західні вливання. Тому - з високої гори плювати їм на гусей. Хай гуси самі кидаються з кручі. Кому до того діло.

Ніхто з дрібно-самозайнятого й середнього бізнесу не стягне збільшення податків в умовах соціяльної опущеності. Ніхто не стягне здорожчання електроенергії, яке за собою потягне все. Ніхто не стягне жорсткого збиткового блекауту взимку, тому що бізнес паралізується незалежно від бажання чи небажання працювати. Ніхто не стягне запровадження нових акцизів. Ніхто не стягне нових цін на пальне. Ніхто не стягне утричі зрослого військового збору з кожної операції - навіть найбільші патріоти.

Стократ гірше, коли жертва зовнішнього нападу ще й суїцидник на додачу.

Пораду монополіста (ДТЕК) «Розраховуйте на себе» я би проголосив лозунгом держави в усіх сферах.
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24.07.2024 14:17 Відповісти
Ішак довоювався. Чмо просрало все, в тому числі і мобілізацію.
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24.07.2024 20:56 Відповісти
 
 