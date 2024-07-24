Перші засуджені жінки уклали контракт із ЗСУ, - Мін’юст

Перші сім жінок, які відбували покарання у в'язниці, долучилися до лав ЗСУ.

Про це повідомила пресслужба Мін'юсту, передає Цензор.НЕТ.

"Семеро жінок, які відбували покарання у в’язниці, уклали контракт із ЗСУ. Жінки виявили бажання проходити військову службу за контрактом в обмін на умовно-дострокове звільнення. Вони успішно пройшли військово-лікарську комісію та отримали згоду командирів військових частин на проходження служби у конкретних підрозділах Сил оборони", - йдеться в повідомленні.

Заступниця міністра юстиції Олена Висоцька заявила, що ухвалений Верховною Радою закон про мобілізацію засуджених осіб передбачає можливість потрапити до війська не тільки чоловікам, але й жінкам.

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"Однак раніше засуджені жінки не виявляли бажання мобілізуватись до війська. Наразі маємо рішення щодо перших 7 засуджених, які вирішили укласти контракт із ЗСУ.

Загалом, з дня набрання чинності Закону України, яким врегульовано порядок реалізації прав засуджених на їхню безпосередню участь в обороні нашої держави, 6101 засуджених виявили бажання долучитись до лав Збройних Сил України. 3823 осіб вже виїхали з установ відбування покарань на навчання", - розповіли у міністерстві.

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