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Новини
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Поточний дефіцит на ринку праці не обов’язково збережеться по війні, - демограф Гладун

гладун

Мобілізація поруч з еміграцією негативно позначилися на ринку праці. Однак чи буде дефіцит робочої сили після війни наразі невідомо. Україні варто взяти за основу створення підприємств з великою доданою вартістю, автоматизованими виробничими процесами, де працюватиме менше людей

Про це в інтерв’ю Цензор.НЕТ сказав заступник директора Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. Птухи НАН України Олександр Гладун.

"Треба розрізняти поточну ситуацію і завершення війни, - вважає він. - Наразі у зв’язку з мобілізацією, виїздом частини людей за кордон і окупацією частини східних та південних територій, то низка підприємств відчувають брак робочої сили.

Я знайомився з одним серйозним опитуванням підприємців – щодо ризиків, з якими вони зіштовхнулися, - то на першому місці вони назвали проблеми з енергопостачанням (65% опитаних). 54% - це небезпека життю. 46% - зростання цін на матеріали й обладнання. 42% - нестача робочої сили. Тобто певна проблема є.

Також читайте: Населення України може скоротитися до 25,2 млн людей у 2051 році, - Інститут демографії

Частина мобілізованих займе своє місце на ринку праці, однак масово це відбудеться лише по війні. Тобто варто розуміти поточний дефіцит, але відрізняти його від майбутнього. Ще питання, чи в майбутньому він дійсно буде. Багато підприємств зруйновано. Чи варто їх відновлювати, особливо шахти чи металургійні комбінати в тому розмірі, в якому вони були, - це питання, про яке вже зараз треба стратегічно мислити".

Щодо дискусії стосовно необхідності залучення іноземців, то Гладун вважає, що якщо є нестача робочої сили, то це варто робити за контрактом на певний період:

"Щоб вони заробили гроші, тут лишили результати своєї праці, але після закінчення контракту вони тут не можуть лишитися просто так. Тобто про крайню потребу залучення мігрантів наразі не йдеться.

Залучати іноземців на постійне проживання – це інше питання, яке потрібно вирішувати з урахуванням кількості, з якої країни, розселення, ментальності, релігійних настанов".

На питання, хто обслуговуватиме територію України у разі неповернення значної частини біженців і незалучення іноземців, демограф відповів:

"Варто взяти за основу створення підприємств з великою доданою вартістю, автоматизованими виробничими процесами, де працюватиме менше людей. З 1993 року в нас населення постійно зменшувалося, а тим не менше ВВП зростав, якщо не брати кризи 2008 року, чинник війни, COVID-19. Тобто продуктивність праці зростала.

Читайте: Розроблено проєкт Демографічної стратегії України до 2040 року, - Мінсоцполітики

З іншого боку, не треба проводити політику, яка виштовхує людей. Наприклад, Міністерство освіти й науки проводять політику, що всі вищі навчальні заклади повинні набирати студентів на платній основі, окрім вчителів, лікарів та військовослужбовців. Зараз відбувається процес перерозподілу бюджетних місць. Разом з тим багато країн у Європі, зокрема Німеччина, Чехія, Фінляндія, зробили систему набуття вищої освіти для іноземців, у тому числі українців, безкоштовною. І за деякими опитуваннями близько 20% українських старшокласників планують здобувати вищу освіту за кордоном. І дивімося реально, вони вірогідно не повернуться. Тим більше, що залежно від країни, колишньому студенту дається від року до трьох, щоб він знайшов собі місце роботи.

Тобто з одного боку, Україна підштовхує молодь за кордон, а з іншого – говорить про старіння населення та проблеми на ринку праці. Внутрішня політика йде врозріз зі стратегією демографічного розвитку".

Автор: 

безробіття (543) демографія (142) трудова міграція (453) мобілізація (3048) Ольга Скороход (222)


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Топ коментарі
+7
Біг пес через овес.
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23.07.2024 23:24
+5
Сидить от такий звиздун і думкою багатіє. Так вийшло, що замість еліти маємо от таких тупорилих і вимушені вислуховуваим їхні брєдні. На сьогодні на більшості підприємств використовується до 50% ще радянське обладнання
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24.07.2024 04:26
+3
До Альфи Центавра коли полетимо?
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23.07.2024 23:23
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До Альфи Центавра коли полетимо?
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23.07.2024 23:23 Відповісти
Відразу після проведення всегалактичного шахматного конгресу
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24.07.2024 05:07 Відповісти
Біг пес через овес.
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23.07.2024 23:24 Відповісти
хоч хтось розумний серед соціологів
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23.07.2024 23:28 Відповісти
А Гладун вже має 60 років?
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23.07.2024 23:34 Відповісти
Судячи по обличчю - так. Маріє, Ви ж вроді були проти мобілізації дідів?
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24.07.2024 03:41 Відповісти
svetoslav
Судячи по волоссю-ніт. До 50 - 100%.
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24.07.2024 08:27 Відповісти
? а що з волоссям?
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24.07.2024 15:18 Відповісти
Наведіте приклад проти чого я там була ?
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25.07.2024 08:49 Відповісти
Він говорить що кіздець може бути якщо так далі діятиме влада але ж каже що все Ок. Народу тьма тд. шашлики скоро
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24.07.2024 00:35 Відповісти
Сидить от такий звиздун і думкою багатіє. Так вийшло, що замість еліти маємо от таких тупорилих і вимушені вислуховуваим їхні брєдні. На сьогодні на більшості підприємств використовується до 50% ще радянське обладнання
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24.07.2024 04:26 Відповісти
після війни підуть золоті вливання. тілки правильно користуйся. а в цьому проблема. не всі українці вміють правильно розпоряжатися навіть своїм баблом.
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24.07.2024 08:06 Відповісти
А вливати то хто буде? Приватний інвестор - ні, або в швидкоокупаємі проекти (через високі ризики пов'язані з корупцією). Чим це відрізняється від ситуації до початку війни? Сильно розбагатіли з 14 до 22?

Чи ви вважаєте що умовна Британія буде вливати гроші своїх платників податків в чорну діру?

А репарації ще отримати потрібно, а навіть якщо отримаємо, то це максимум максимум дасть пару процентів ВВП в перші роки.
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25.07.2024 09:20 Відповісти
Те що гнобилося останніми десятиліттями і потрібно розвивати! Себто оборонну промисловість.
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24.07.2024 05:21 Відповісти
Політика олігархату в найближчому майбутньому по відношенню до українських громадян призведе до того,що на виробництві залишаться скажімо умовний Ахметов і роботи.
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24.07.2024 06:56 Відповісти
Не зрозуміло за що боряться і навіщо гинуть .... на нулі...
P.S. Як дивним чином скоротилися розмір, зміст і суть цього "дослідження"?
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24.07.2024 07:59 Відповісти
Откуда беруться такие болтуны ? После войны может быть ещё больший дефицит рабочей силы в Украине, потому что основная причина не в войне, а в коррупции.
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24.07.2024 09:49 Відповісти
Капиталу ,мелкому и крупному...где то надо собираться и что-то думать🤔...Когда сокращается население ..да ещё такими темпами...то наком тогда делать деньги..
И кого эксплуатировать...Буржуазные элементы рискуют потерять свою беззаботную шикардосную жизнь...
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24.07.2024 17:21 Відповісти
После войны будет просто звиздец а плане персонала. Начнем с того что местные работодатели не выдерживают зарплатой конкуренции даже с Польшей, о более развитых странах речь даже не идёт. Ко всему прочему сейчас начинает выходить на пенсию второе послевоенное поколение и у нас и в Европе, т.е. спрос и здесь и там подрастет, а предложение уменьшится потому что каждое следующее поколение все менее численное.
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25.07.2024 05:26 Відповісти
Дурень думкою багатіє.
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25.07.2024 09:10 Відповісти
 
 