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Текущий дефицит на рынке труда не обязательно сохранится после войны, - демограф Гладун

гладун

Мобилизация вместе с эмиграцией негативно сказались на рынке труда. Однако будет ли дефицит рабочей силы после войны, пока неизвестно. Украине следует взять за основу создание предприятий с большой добавленной стоимостью, автоматизированными производственными процессами, где будет работать меньше людей

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал заместитель директора Института демографии и социальных исследований им. М. Птухи НАН Украины Александр Гладун.

"Надо различать текущую ситуацию и завершение войны, - считает он. - Сейчас в связи с мобилизацией, выездом части людей за границу и оккупацией части восточных и южных территорий ряд предприятий испытывают нехватку рабочей силы.

Я знакомился с одним серьезным опросом предпринимателей - относительно рисков, с которыми они столкнулись, - на первом месте они назвали проблемы с энергоснабжением (65% опрошенных). 54% - это опасность жизни. 46% - рост цен на материалы и оборудование. 42% - нехватка рабочей силы. То есть определенная проблема есть.

... Часть мобилизованных займет свое место на рынке труда, однако массово это произойдет только после войны. То есть стоит понимать текущий дефицит, но отличать его от будущего. Еще вопрос, будет ли в будущем он действительно будет. Многие предприятия разрушены. Стоит ли их восстанавливать, особенно шахты или металлургические комбинаты в том размере, в котором они были, - это вопрос, о котором уже сейчас надо стратегически мыслить".

Относительно дискуссии о необходимости привлечения иностранцев, то Гладун считает, что если есть нехватка рабочей силы, то это следует делать по контракту на определенный период:

"Чтобы они заработали деньги, здесь оставили результаты своего труда, но после окончания контракта они здесь не могут остаться просто так. То есть о крайней необходимости привлечения мигрантов пока речь не идет.

Привлекать иностранцев на постоянное проживание - это другой вопрос, который нужно решать с учетом количества, из какой страны, расселения, ментальности, религиозных установок".

На вопрос, кто будет обслуживать территорию Украины в случае невозвращения значительной части беженцев и непривлечения иностранцев, демограф ответил:

"Стоит взять за основу создание предприятий с большой добавленной стоимостью, автоматизированными производственными процессами, где будет работать меньше людей. С 1993 года у нас население постоянно уменьшалось, а тем не менее ВВП рос, если не брать кризис 2008 года, фактор войны, COVID-19. То есть производительность труда росла.

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С другой стороны, не надо проводить политику, которая выталкивает людей. Например, Министерство образования и науки проводят политику, что все высшие учебные заведения должны набирать студентов на платной основе, кроме учителей, врачей и военнослужащих. Сейчас происходит процесс перераспределения бюджетных мест. Вместе с тем многие страны в Европе, в частности Германия, Чехия, Финляндия, сделали систему получения высшего образования для иностранцев, в том числе украинцев, бесплатной. И по некоторым опросам около 20% украинских старшеклассников планируют получать высшее образование за рубежом. И давайте смотреть реально, они скорее всего не вернутся. Тем более, что в зависимости от страны, бывшему студенту дается от года до трех, чтобы он нашел себе место работы.

То есть с одной стороны, Украина подталкивает молодежь за границу, а с другой - говорит о старении населения и проблемах на рынке труда. Внутренняя политика идет вразрез со стратегией демографического развития".

Автор: 

безработица (451) демография (296) трудовая миграция (247) мобилизация (2735) Ольга Скороход (297)


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Топ комментарии
+7
Біг пес через овес.
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23.07.2024 23:24
+5
Сидить от такий звиздун і думкою багатіє. Так вийшло, що замість еліти маємо от таких тупорилих і вимушені вислуховуваим їхні брєдні. На сьогодні на більшості підприємств використовується до 50% ще радянське обладнання
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24.07.2024 04:26
+3
До Альфи Центавра коли полетимо?
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23.07.2024 23:23
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До Альфи Центавра коли полетимо?
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23.07.2024 23:23 Ответить
Відразу після проведення всегалактичного шахматного конгресу
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24.07.2024 05:07 Ответить
Біг пес через овес.
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23.07.2024 23:24 Ответить
хоч хтось розумний серед соціологів
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23.07.2024 23:28 Ответить
А Гладун вже має 60 років?
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23.07.2024 23:34 Ответить
Судячи по обличчю - так. Маріє, Ви ж вроді були проти мобілізації дідів?
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24.07.2024 03:41 Ответить
svetoslav
Судячи по волоссю-ніт. До 50 - 100%.
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24.07.2024 08:27 Ответить
? а що з волоссям?
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24.07.2024 15:18 Ответить
Наведіте приклад проти чого я там була ?
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25.07.2024 08:49 Ответить
Він говорить що кіздець може бути якщо так далі діятиме влада але ж каже що все Ок. Народу тьма тд. шашлики скоро
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24.07.2024 00:35 Ответить
Сидить от такий звиздун і думкою багатіє. Так вийшло, що замість еліти маємо от таких тупорилих і вимушені вислуховуваим їхні брєдні. На сьогодні на більшості підприємств використовується до 50% ще радянське обладнання
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24.07.2024 04:26 Ответить
після війни підуть золоті вливання. тілки правильно користуйся. а в цьому проблема. не всі українці вміють правильно розпоряжатися навіть своїм баблом.
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24.07.2024 08:06 Ответить
А вливати то хто буде? Приватний інвестор - ні, або в швидкоокупаємі проекти (через високі ризики пов'язані з корупцією). Чим це відрізняється від ситуації до початку війни? Сильно розбагатіли з 14 до 22?

Чи ви вважаєте що умовна Британія буде вливати гроші своїх платників податків в чорну діру?

А репарації ще отримати потрібно, а навіть якщо отримаємо, то це максимум максимум дасть пару процентів ВВП в перші роки.
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25.07.2024 09:20 Ответить
Те що гнобилося останніми десятиліттями і потрібно розвивати! Себто оборонну промисловість.
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24.07.2024 05:21 Ответить
Політика олігархату в найближчому майбутньому по відношенню до українських громадян призведе до того,що на виробництві залишаться скажімо умовний Ахметов і роботи.
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24.07.2024 06:56 Ответить
Не зрозуміло за що боряться і навіщо гинуть .... на нулі...
P.S. Як дивним чином скоротилися розмір, зміст і суть цього "дослідження"?
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24.07.2024 07:59 Ответить
Откуда беруться такие болтуны ? После войны может быть ещё больший дефицит рабочей силы в Украине, потому что основная причина не в войне, а в коррупции.
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24.07.2024 09:49 Ответить
Капиталу ,мелкому и крупному...где то надо собираться и что-то думать🤔...Когда сокращается население ..да ещё такими темпами...то наком тогда делать деньги..
И кого эксплуатировать...Буржуазные элементы рискуют потерять свою беззаботную шикардосную жизнь...
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24.07.2024 17:21 Ответить
После войны будет просто звиздец а плане персонала. Начнем с того что местные работодатели не выдерживают зарплатой конкуренции даже с Польшей, о более развитых странах речь даже не идёт. Ко всему прочему сейчас начинает выходить на пенсию второе послевоенное поколение и у нас и в Европе, т.е. спрос и здесь и там подрастет, а предложение уменьшится потому что каждое следующее поколение все менее численное.
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25.07.2024 05:26 Ответить
Дурень думкою багатіє.
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25.07.2024 09:10 Ответить
 
 