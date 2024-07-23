Текущий дефицит на рынке труда не обязательно сохранится после войны, - демограф Гладун

Мобилизация вместе с эмиграцией негативно сказались на рынке труда. Однако будет ли дефицит рабочей силы после войны, пока неизвестно. Украине следует взять за основу создание предприятий с большой добавленной стоимостью, автоматизированными производственными процессами, где будет работать меньше людей

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал заместитель директора Института демографии и социальных исследований им. М. Птухи НАН Украины Александр Гладун.

"Надо различать текущую ситуацию и завершение войны, - считает он. - Сейчас в связи с мобилизацией, выездом части людей за границу и оккупацией части восточных и южных территорий ряд предприятий испытывают нехватку рабочей силы.

Я знакомился с одним серьезным опросом предпринимателей - относительно рисков, с которыми они столкнулись, - на первом месте они назвали проблемы с энергоснабжением (65% опрошенных). 54% - это опасность жизни. 46% - рост цен на материалы и оборудование. 42% - нехватка рабочей силы. То есть определенная проблема есть.

... Часть мобилизованных займет свое место на рынке труда, однако массово это произойдет только после войны. То есть стоит понимать текущий дефицит, но отличать его от будущего. Еще вопрос, будет ли в будущем он действительно будет. Многие предприятия разрушены. Стоит ли их восстанавливать, особенно шахты или металлургические комбинаты в том размере, в котором они были, - это вопрос, о котором уже сейчас надо стратегически мыслить".

Относительно дискуссии о необходимости привлечения иностранцев, то Гладун считает, что если есть нехватка рабочей силы, то это следует делать по контракту на определенный период:

"Чтобы они заработали деньги, здесь оставили результаты своего труда, но после окончания контракта они здесь не могут остаться просто так. То есть о крайней необходимости привлечения мигрантов пока речь не идет.

Привлекать иностранцев на постоянное проживание - это другой вопрос, который нужно решать с учетом количества, из какой страны, расселения, ментальности, религиозных установок".

На вопрос, кто будет обслуживать территорию Украины в случае невозвращения значительной части беженцев и непривлечения иностранцев, демограф ответил:

"Стоит взять за основу создание предприятий с большой добавленной стоимостью, автоматизированными производственными процессами, где будет работать меньше людей. С 1993 года у нас население постоянно уменьшалось, а тем не менее ВВП рос, если не брать кризис 2008 года, фактор войны, COVID-19. То есть производительность труда росла.

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С другой стороны, не надо проводить политику, которая выталкивает людей. Например, Министерство образования и науки проводят политику, что все высшие учебные заведения должны набирать студентов на платной основе, кроме учителей, врачей и военнослужащих. Сейчас происходит процесс перераспределения бюджетных мест. Вместе с тем многие страны в Европе, в частности Германия, Чехия, Финляндия, сделали систему получения высшего образования для иностранцев, в том числе украинцев, бесплатной. И по некоторым опросам около 20% украинских старшеклассников планируют получать высшее образование за рубежом. И давайте смотреть реально, они скорее всего не вернутся. Тем более, что в зависимости от страны, бывшему студенту дается от года до трех, чтобы он нашел себе место работы.

То есть с одной стороны, Украина подталкивает молодежь за границу, а с другой - говорит о старении населения и проблемах на рынке труда. Внутренняя политика идет вразрез со стратегией демографического развития".