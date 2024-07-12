УКР
Все більше українських жінок ідуть працювати на чоловічих роботах, - The Guardian

Дедалі більше жінок опановують чоловічі професії

Журналісти The Guardian побували на виробництві Метінвесту в Покровську, де українські жінки поступово обіймають традиційно чоловічі посади. Там вони поспілкувалися з дівчатами, які працюють під землею, їздять на вантажівках, і визнали: стереотипи щодо "чоловічої" роботи в Україні почали змінюватися.

Про це розповіли в компанії "Метінвест".

"Російське вторгнення, в результаті якого сотні тисяч українських чоловіків пішли на фронт, змусило українських жінок спуститися в шахти й виконувати традиційно чоловічу роботу, щоб підтримувати економіку країни", - пише видання.

Одна з таких жінок - Людмила Башкатова, у минулому - вчителька сільської школи на сході Донеччини, а зараз - працівник підземної установки на шахті в Покровську. Їй залишилося кілька тижнів навчання, перш ніж вона зможе керувати технікою без нагляду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не вистачає водіїв-чоловіків: В Україні запустять національну програму навчання жінок керування фурами

"Зарплата тут добра та стабільна, що є досить рідкісним явищем у наш час. Крім того, раніше я була вчителькою, а зараз я - знову студентка. Це цікавий процес", — каже Башкатова.

Згідно з нещодавнім дослідженням, майже три чверті українських роботодавців скаржаться на дефіцит робочої сили, а в Києві інтервали руху потягів метро зросли через дефіцит працівників, оскільки до 10% персоналу було мобілізовано. У всій країні дефіцит водіїв автобусів становить 30%. Через це український уряд скасував закон, що раніше забороняв жінкам працювати в "шкідливих або небезпечних" умовах, вказують журналісти.

"На сході країни дефіцит кадрів є особливо гострим. За словами Сергія Степаненка, директора з персоналу та соціальних питань компанії "Метінвест Покровськвугілля", від початку війни 915 із 6 578 чоловіків-працівників шахти Метінвесту в Покровську приєдналися до Збройних сил, ще частина — залишила регіон. Відтоді вже близько 30 жінок отримали роботу під землею, а деякі з них почали працювати на традиційно чоловічих посадах у логістиці та перевезеннях", - пише The Guardian.

Також читайте: Брак кадрів: У київський метрополітен ідуть працювати жінки

Брак чоловіків відчувається і далеко за межами лінії фронту, де постійні сигнали повітряної тривоги та звуки артилерійських снарядів стали невіддільною частиною повсякденного життя. Тому український уряд та незалежні організації розробили програми пришвидшеної перекваліфікації для жінок у всій країні.

Нещодавно у Києві група жінок зібралася на курсах водіння вантажівок, яке традиційно вважалося чоловічою професією.

"Тривалий час вважалося, що жінка має сидіти вдома й піклуватися про дітей. Але тепер ситуація в країні змінилася, і погляди також змінюються", — каже Валентина Кайстрено, виходячи з гігантської вантажівки. Вона жила у Маріуполі до того, як росія окупувала місто.

+10
Хтось і на рибних місцях непогано влаштовується.
Лєнка наприклад скумбрією по вісім працює.
показати весь коментар
12.07.2024 14:33 Відповісти
+6
Що ж, тоді ви ще далеко не все бачили у цьому житті
показати весь коментар
12.07.2024 14:32 Відповісти
+6
То ви, "сварщик уровня БОГ", навіть не знаєте що у дівчинки в руці?
Може, ще й розкажете щось про божу іскру?
Доречі, немає ніяких богів, тому рівень вашої кваліфікації, та й взагалі "проФФесіоналізм" викликає сумнів!
показати весь коментар
12.07.2024 14:53 Відповісти
показати весь коментар
12.07.2024 14:21 Відповісти
Це і є пропаганда насилля! Жінок - на важкі роботи за мізерну плату! На біржі праці - лише «робітничі» спеціальності, незалежно від освіти. Грошові потоки на освіту і медицину - по корупційним струмкам! А хто хоче цивілізованої організації суспільства - швиденько на фронт, щоб не заважали (розумники, бл.)
показати весь коментар
12.07.2024 14:24 Відповісти
Україну відбудовувати не треба?
показати весь коментар
12.07.2024 14:48 Відповісти
Треба, но щас я взял бросил работу и пошел на стройку за 6.5к шмыгальовских гривачей. держи карман шире)
показати весь коментар
12.07.2024 14:56 Відповісти
А за скільки пішов би?
показати весь коментар
12.07.2024 18:10 Відповісти
Та, треба! І він (метінвест), канєшна, бальшой патріот. Має якось «вирівняти доходи» і «відшкодувати збитки» через надання державою рабів
показати весь коментар
12.07.2024 15:42 Відповісти
Що ж, тоді ви ще далеко не все бачили у цьому житті
показати весь коментар
12.07.2024 14:32 Відповісти
То ви, "сварщик уровня БОГ", навіть не знаєте що у дівчинки в руці?
Може, ще й розкажете щось про божу іскру?
Доречі, немає ніяких богів, тому рівень вашої кваліфікації, та й взагалі "проФФесіоналізм" викликає сумнів!
показати весь коментар
12.07.2024 14:53 Відповісти
От тепер всім добре видно, хто ти є. Ти впорався, поздоровляю!
показати весь коментар
12.07.2024 15:13 Відповісти
Так то ви всіх жіночок матюками відлякуєте. А спробуйте лагідно, з повагою...
Відбою не не буде від бажаючих зварити вам борща
показати весь коментар
12.07.2024 15:22 Відповісти
І вилить в штани! Ще киплячим!
показати весь коментар
12.07.2024 15:30 Відповісти
Жив я колись у гуртожитку Заходить до мене сусід і просить "пішню" (на рибалку запросили) Дав Пізно ввечері стукають у двері Відкриваю Стоїть його жінка Каже:
- Зайди на хвилинку та пішню забери!
Заходжу Дивлюся - посеред кімнати лежить рюкзак і тепла куртка А в підлозі пішня стирчить А на ліжку товариш хропе Питаю її:
- І що то є?
Каже:
- Приїхав - "як чіп" п"янючий Я на нього накричала А він бровами повів та пішнею лусь у дошку підлоги : "Аз есмь ЦАРЬ!" Скинув куртку і спать пішов А я її з підлоги висмикнуть не можу...
НУ а у нас - "Громовержець"!
показати весь коментар
12.07.2024 15:26 Відповісти

Пане Яр! Ви хоч попереджайте, чи що?! Я розляпав чашку чаю, коли читав цю веселуху!
показати весь коментар
12.07.2024 22:22 Відповісти
Смішніше було ще далі - коли він проспався то почав "ламать голову" ; "Як відремонтувать дірку в підлозі?" Узяв інструменти вистругав "чопик" чотиригранний Вклеїв його в дірку і зафарбував зверху Але тон погано підібрав І залишилася пляма на підлозіТак йому жінка років два про "ЦАРЯ" нагадувала - поки вони квартиру не отримали та не переїхали в нове житло
показати весь коментар
13.07.2024 06:17 Відповісти
Не знаю, кто ты, сварщик или ******, на самом деле, но жинок -сварных я видел еще 35 лет назад, когда в автопарке работал
показати весь коментар
12.07.2024 15:58 Відповісти
Так це у "автопарках" зварювальники - "БОГИ"? Можливо Але справа в тому - "боги" ЧОГО? Боги по "літерболу", чи по матюканню? Бо у автопарках саме такі зварювальники, переважно... А от на складних виробництвах жінки нерідко саме цтм займаються На одному з авіаремзаводів колись працювала жіночка (сам я не бачив - товариш розповідав) Так вона якраз займалася зварюванням Мала допуск до робіт з спеціальними видами зварювання і була в цьому у них "ведучим спеціалістом" А інший знайомий розповідав (коли у відпустку приїжджав) що в США американські жінки ціняться у авіачастинах як хороші спеціалісти з ремонту літаків У них найвища якість обслуговування техніки (він працював до виходу на пенсію на одній з авіабаз А до того служив інженером ІАС у Радянській Армії)
показати весь коментар
13.07.2024 06:37 Відповісти
Метінвест попереду! Всі під вагонетки! А дітей беруть? Вже порахували безпритульних? Чи тільки жінок без засобів до існування??
показати весь коментар
12.07.2024 14:29 Відповісти
Хтось і на рибних місцях непогано влаштовується.
Лєнка наприклад скумбрією по вісім працює.
показати весь коментар
12.07.2024 14:33 Відповісти
Слава найвеличнішившивому ваЗЄліну!
показати весь коментар
12.07.2024 14:44 Відповісти
Відео -- https://www.youtube.com/shorts/_dPhGNmEN0M 5 канал: А чого ви очікували?
показати весь коментар
12.07.2024 14:46 Відповісти
А Guardian теж в холдингу ??
показати весь коментар
12.07.2024 16:06 Відповісти
На прикінці совка та одразу після на Донбасі на залізниці укладали шпали у більшості жіночі бригади. Кремезні жіночки у двох тягали ті шпали як сірники. Керівництво то дуже подобалось, бо "практично не бухають на роботі" (праця відповідальна, а платили не дуже). От така от традиційно чоловіча...
показати весь коментар
12.07.2024 14:46 Відповісти
Після другої світової, кремлядські лабораторії розробили з запустили до продажу наркоту - типу вітамінки. І оце прописували лікарі, за вказівкою партії, всім. Тоді жінки на важких роботах не тільки рельси тягали. У колхозах по два мішки овочів за раз носили. А працювати могли 18 годин мінімум. І пахали, і сіяли, і збирали.
показати весь коментар
12.07.2024 15:18 Відповісти
Це і є ознака цивілізованості країни - щоб всі мали вибір. Про те совєцьке явище західна преса писала «країна альфонсуючих нероб»
показати весь коментар
12.07.2024 16:02 Відповісти
Повністю підтримую. Рівноправ'я повинно бути у всьому. До речі, і в питаннях мобілізації теж.
показати весь коментар
12.07.2024 14:48 Відповісти
Жінки моє шанування ви працюєте за тих виродків що сидять дома вилізають вечорами біжать за кордон ховаються на будівництвах де не треба ставати на облік одним словом ухилянти боягузи ні робить ні служить такщо вибачайте такі в нас кізяки
показати весь коментар
12.07.2024 14:56 Відповісти
Тобто і за вас виродка ? Чи в з окопу пишете? )))
показати весь коментар
12.07.2024 15:11 Відповісти
Скоро бан получу ,але ж я тільки за справедливість!!!
показати весь коментар
12.07.2024 15:00 Відповісти
От тобі СПРАВЕДЛИВО і влуплять "БАН" Бо є за що!
показати весь коментар
12.07.2024 15:28 Відповісти
А дітей народжувати завезуть пакистанців та індусів.
показати весь коментар
12.07.2024 15:03 Відповісти
Треба скоріше індусів з азіатами завозити-це дозволить з одного боку українським жінкам замість тяжкої праці бути задіяними у підтримуванні рівня народжуваності,а з іншого ,дозволить мобілізувати більшу кількість українських чоловіків без шкоди для економіки.
показати весь коментар
12.07.2024 15:26 Відповісти
Це вже перемога ? Чи перемога буде ,коли діти будуть в шахтах працювати ?
показати весь коментар
12.07.2024 15:36 Відповісти
Перемога буде коли він (метінвест) нарешті розплатиться і піде з «супермаркету». Бо мужик він фартовий, талановитий і має гарних співробітників та консультантів. Хай би йому хтось передбачливий у бізнес-план, крім рабів, включив пенсіі жінкам, які скоро прийдуть по них до нього особисто. Вони помудрішали, багато чого переживши, і вже можуть замість подяки за пайочки порахувати, що він їм насправді вине
показати весь коментар
12.07.2024 16:29 Відповісти
В клятых США тетки работают абсолютно на всех работах, от шахт до водителей автобусов и летчиков гражданской (и военной) авиации. непонятно, чего тут маларосы хай подняли. Впрочем, понятно, у них же всегда зрада, гавно люди
показати весь коментар
12.07.2024 16:09 Відповісти
то так, вимушені "тетки в клятых сша" працювати на усіх роботах, бо такі бики, як ти, тут сидять і тільки розповідають, як "малоросам которіе гавно люди" потрібно робити. Одним словом нах пішло, гімно прокацаплене.
показати весь коментар
12.07.2024 16:36 Відповісти
Кацап на тебя, ******* ухилянта-малароса , из зеркала смотрит.
показати весь коментар
12.07.2024 18:50 Відповісти
****** патріотична закордонна свиня, ти коли своєю незламністю та потужністю на рідній землі світити будеш?
показати весь коментар
12.07.2024 22:07 Відповісти
на відміну від тебе, кацапомовного диванного борцуна, я своє вже відвоював, нажаль...
показати весь коментар
13.07.2024 00:08 Відповісти
Бабы шахтёры, вы даже Советы переплюнули, вообще очень романтично когда дамочка кувалдой или лопатой машет.
показати весь коментар
12.07.2024 16:38 Відповісти
Советы не переплюнул никто.
Советские леди товарки стояли у мартена, клали асфальт, железнодорожные шпалы,
месили бетон и за это их фото попадало на доску почёта, а на руки выдавалась грамота
ударника труда.
Украина вместо грамот платит деньги.
показати весь коментар
12.07.2024 16:59 Відповісти
Американец рассказывает что дамочки в шахтах ишачат.
показати весь коментар
12.07.2024 18:15 Відповісти
Не ищачат, а работают. За соответствующую зарплату. И никого это так не колбасит, как здешних маларосов
показати весь коментар
12.07.2024 18:52 Відповісти
И При саветах тетки работали в шахтах - плитовыми и ламповщицами, еще в конце 80х.
показати весь коментар
12.07.2024 18:54 Відповісти
Дамочка в забое может только ишачить, работают в шахтах мужики.
показати весь коментар
12.07.2024 19:10 Відповісти
це феміністки (...) , вони потім підлогу змінюють!
показати весь коментар
12.07.2024 16:46 Відповісти
 
 