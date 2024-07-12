Все більше українських жінок ідуть працювати на чоловічих роботах, - The Guardian

Журналісти The Guardian побували на виробництві Метінвесту в Покровську, де українські жінки поступово обіймають традиційно чоловічі посади. Там вони поспілкувалися з дівчатами, які працюють під землею, їздять на вантажівках, і визнали: стереотипи щодо "чоловічої" роботи в Україні почали змінюватися.

Про це розповіли в компанії "Метінвест".

"Російське вторгнення, в результаті якого сотні тисяч українських чоловіків пішли на фронт, змусило українських жінок спуститися в шахти й виконувати традиційно чоловічу роботу, щоб підтримувати економіку країни", - пише видання.

Одна з таких жінок - Людмила Башкатова, у минулому - вчителька сільської школи на сході Донеччини, а зараз - працівник підземної установки на шахті в Покровську. Їй залишилося кілька тижнів навчання, перш ніж вона зможе керувати технікою без нагляду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не вистачає водіїв-чоловіків: В Україні запустять національну програму навчання жінок керування фурами

"Зарплата тут добра та стабільна, що є досить рідкісним явищем у наш час. Крім того, раніше я була вчителькою, а зараз я - знову студентка. Це цікавий процес", — каже Башкатова.

Згідно з нещодавнім дослідженням, майже три чверті українських роботодавців скаржаться на дефіцит робочої сили, а в Києві інтервали руху потягів метро зросли через дефіцит працівників, оскільки до 10% персоналу було мобілізовано. У всій країні дефіцит водіїв автобусів становить 30%. Через це український уряд скасував закон, що раніше забороняв жінкам працювати в "шкідливих або небезпечних" умовах, вказують журналісти.

"На сході країни дефіцит кадрів є особливо гострим. За словами Сергія Степаненка, директора з персоналу та соціальних питань компанії "Метінвест Покровськвугілля", від початку війни 915 із 6 578 чоловіків-працівників шахти Метінвесту в Покровську приєдналися до Збройних сил, ще частина — залишила регіон. Відтоді вже близько 30 жінок отримали роботу під землею, а деякі з них почали працювати на традиційно чоловічих посадах у логістиці та перевезеннях", - пише The Guardian.

Також читайте: Брак кадрів: У київський метрополітен ідуть працювати жінки

Брак чоловіків відчувається і далеко за межами лінії фронту, де постійні сигнали повітряної тривоги та звуки артилерійських снарядів стали невіддільною частиною повсякденного життя. Тому український уряд та незалежні організації розробили програми пришвидшеної перекваліфікації для жінок у всій країні.

Нещодавно у Києві група жінок зібралася на курсах водіння вантажівок, яке традиційно вважалося чоловічою професією.

"Тривалий час вважалося, що жінка має сидіти вдома й піклуватися про дітей. Але тепер ситуація в країні змінилася, і погляди також змінюються", — каже Валентина Кайстрено, виходячи з гігантської вантажівки. Вона жила у Маріуполі до того, як росія окупувала місто.