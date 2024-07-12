Все больше украинских женщин идут работать на мужских работах, - The Guardian

Журналисты The Guardian побывали на производстве Метинвеста в Покровске, где украинские женщины постепенно занимают традиционно мужские должности. Там они пообщались с девушками, которые работают под землей, ездят на грузовиках, и признали: стереотипы относительно "мужской" работы в Украине начали меняться.

Об этом рассказали в компании "Метинвест".

"Российское вторжение, в результате которого сотни тысяч украинских мужчин ушли на фронт, заставило украинских женщин спуститься в шахты и выполнять традиционно мужскую работу, чтобы поддерживать экономику страны", - пишет издание.

Одна из таких женщин - Людмила Башкатова, в прошлом - учительница сельской школы на востоке Донетчины, а сейчас - работник подземной установки на шахте в Покровске. Ей осталось несколько недель обучения, прежде чем она сможет управлять техникой без присмотра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не хватает водителей-мужчин: В Украине запустят национальную программу обучения женщин управлению фурами

"Зарплата здесь хорошая и стабильная, что является достаточно редким явлением в наше время. Кроме того, раньше я была учительницей, а сейчас я - снова студентка. Это интересный процесс", - говорит Башкатова.

Согласно недавнему исследованию, почти три четверти украинских работодателей жалуются на дефицит рабочей силы, а в Киеве интервалы движения поездов метро выросли из-за дефицита работников, поскольку до 10% персонала было мобилизовано. По всей стране дефицит водителей автобусов составляет 30%. Из-за этого украинское правительство отменило закон, ранее запрещавший женщинам работать во "вредных или опасных" условиях, указывают журналисты.

"На востоке страны дефицит кадров особенно острый. По словам Сергея Степаненко, директора по персоналу и социальным вопросам компании "Метинвест Покровскуголь", с начала войны 915 из 6 578 мужчин-работников шахты Метинвеста в Покровске присоединились к Вооруженным силам, еще часть - покинула регион. С тех пор уже около 30 женщин получили работу под землей, а некоторые из них начали работать на традиционно мужских должностях в логистике и перевозках", - пишет The Guardian.

Также читайте: Нехватка кадров: В киевский метрополитен идут работать женщины

Нехватка мужчин ощущается и далеко за пределами линии фронта, где постоянные сигналы воздушной тревоги и звуки артиллерийских снарядов стали неотъемлемой частью повседневной жизни. Поэтому украинское правительство и независимые организации разработали программы ускоренной переквалификации для женщин по всей стране.

Недавно в Киеве группа женщин собралась на курсах вождения грузовиков, которое традиционно считалось мужской профессией.

"Долгое время считалось, что женщина должна сидеть дома и заботиться о детях. Но теперь ситуация в стране изменилась, и взгляды также меняются", - говорит Валентина Кайстрено, выходя из гигантского грузовика. Она жила в Мариуполе до того, как россия оккупировала город.