РУС
Все больше украинских женщин идут работать на мужских работах, - The Guardian

Дедалі більше жінок опановують чоловічі професії

Журналисты The Guardian побывали на производстве Метинвеста в Покровске, где украинские женщины постепенно занимают традиционно мужские должности. Там они пообщались с девушками, которые работают под землей, ездят на грузовиках, и признали: стереотипы относительно "мужской" работы в Украине начали меняться.

Об этом рассказали в компании "Метинвест".

"Российское вторжение, в результате которого сотни тысяч украинских мужчин ушли на фронт, заставило украинских женщин спуститься в шахты и выполнять традиционно мужскую работу, чтобы поддерживать экономику страны", - пишет издание.

Одна из таких женщин - Людмила Башкатова, в прошлом - учительница сельской школы на востоке Донетчины, а сейчас - работник подземной установки на шахте в Покровске. Ей осталось несколько недель обучения, прежде чем она сможет управлять техникой без присмотра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не хватает водителей-мужчин: В Украине запустят национальную программу обучения женщин управлению фурами

"Зарплата здесь хорошая и стабильная, что является достаточно редким явлением в наше время. Кроме того, раньше я была учительницей, а сейчас я - снова студентка. Это интересный процесс", - говорит Башкатова.

Согласно недавнему исследованию, почти три четверти украинских работодателей жалуются на дефицит рабочей силы, а в Киеве интервалы движения поездов метро выросли из-за дефицита работников, поскольку до 10% персонала было мобилизовано. По всей стране дефицит водителей автобусов составляет 30%. Из-за этого украинское правительство отменило закон, ранее запрещавший женщинам работать во "вредных или опасных" условиях, указывают журналисты.

"На востоке страны дефицит кадров особенно острый. По словам Сергея Степаненко, директора по персоналу и социальным вопросам компании "Метинвест Покровскуголь", с начала войны 915 из 6 578 мужчин-работников шахты Метинвеста в Покровске присоединились к Вооруженным силам, еще часть - покинула регион. С тех пор уже около 30 женщин получили работу под землей, а некоторые из них начали работать на традиционно мужских должностях в логистике и перевозках", - пишет The Guardian.

Также читайте: Нехватка кадров: В киевский метрополитен идут работать женщины

Нехватка мужчин ощущается и далеко за пределами линии фронта, где постоянные сигналы воздушной тревоги и звуки артиллерийских снарядов стали неотъемлемой частью повседневной жизни. Поэтому украинское правительство и независимые организации разработали программы ускоренной переквалификации для женщин по всей стране.

Недавно в Киеве группа женщин собралась на курсах вождения грузовиков, которое традиционно считалось мужской профессией.

"Долгое время считалось, что женщина должна сидеть дома и заботиться о детях. Но теперь ситуация в стране изменилась, и взгляды также меняются", - говорит Валентина Кайстрено, выходя из гигантского грузовика. Она жила в Мариуполе до того, как россия оккупировала город.

женщины (904) профессия (57) Метинвест (186)
+10
Хтось і на рибних місцях непогано влаштовується.
Лєнка наприклад скумбрією по вісім працює.
12.07.2024 14:33 Ответить
+6
Що ж, тоді ви ще далеко не все бачили у цьому житті
12.07.2024 14:32 Ответить
+6
То ви, "сварщик уровня БОГ", навіть не знаєте що у дівчинки в руці?
Може, ще й розкажете щось про божу іскру?
Доречі, немає ніяких богів, тому рівень вашої кваліфікації, та й взагалі "проФФесіоналізм" викликає сумнів!
12.07.2024 14:53 Ответить
12.07.2024 14:21 Ответить
Це і є пропаганда насилля! Жінок - на важкі роботи за мізерну плату! На біржі праці - лише «робітничі» спеціальності, незалежно від освіти. Грошові потоки на освіту і медицину - по корупційним струмкам! А хто хоче цивілізованої організації суспільства - швиденько на фронт, щоб не заважали (розумники, бл.)
12.07.2024 14:24 Ответить
Україну відбудовувати не треба?
12.07.2024 14:48 Ответить
Треба, но щас я взял бросил работу и пошел на стройку за 6.5к шмыгальовских гривачей. держи карман шире)
12.07.2024 14:56 Ответить
А за скільки пішов би?
показать весь комментарий
12.07.2024 18:10 Ответить
Та, треба! І він (метінвест), канєшна, бальшой патріот. Має якось «вирівняти доходи» і «відшкодувати збитки» через надання державою рабів
12.07.2024 15:42 Ответить
12.07.2024 14:32 Ответить
12.07.2024 14:53 Ответить
От тепер всім добре видно, хто ти є. Ти впорався, поздоровляю!
12.07.2024 15:13 Ответить
Так то ви всіх жіночок матюками відлякуєте. А спробуйте лагідно, з повагою...
Відбою не не буде від бажаючих зварити вам борща
12.07.2024 15:22 Ответить
І вилить в штани! Ще киплячим!
12.07.2024 15:30 Ответить
Жив я колись у гуртожитку Заходить до мене сусід і просить "пішню" (на рибалку запросили) Дав Пізно ввечері стукають у двері Відкриваю Стоїть його жінка Каже:
- Зайди на хвилинку та пішню забери!
Заходжу Дивлюся - посеред кімнати лежить рюкзак і тепла куртка А в підлозі пішня стирчить А на ліжку товариш хропе Питаю її:
- І що то є?
Каже:
- Приїхав - "як чіп" п"янючий Я на нього накричала А він бровами повів та пішнею лусь у дошку підлоги : "Аз есмь ЦАРЬ!" Скинув куртку і спать пішов А я її з підлоги висмикнуть не можу...
НУ а у нас - "Громовержець"!
12.07.2024 15:26 Ответить

Пане Яр! Ви хоч попереджайте, чи що?! Я розляпав чашку чаю, коли читав цю веселуху!
12.07.2024 22:22 Ответить
Смішніше було ще далі - коли він проспався то почав "ламать голову" ; "Як відремонтувать дірку в підлозі?" Узяв інструменти вистругав "чопик" чотиригранний Вклеїв його в дірку і зафарбував зверху Але тон погано підібрав І залишилася пляма на підлозіТак йому жінка років два про "ЦАРЯ" нагадувала - поки вони квартиру не отримали та не переїхали в нове житло
13.07.2024 06:17 Ответить
Не знаю, кто ты, сварщик или ******, на самом деле, но жинок -сварных я видел еще 35 лет назад, когда в автопарке работал
12.07.2024 15:58 Ответить
Так це у "автопарках" зварювальники - "БОГИ"? Можливо Але справа в тому - "боги" ЧОГО? Боги по "літерболу", чи по матюканню? Бо у автопарках саме такі зварювальники, переважно... А от на складних виробництвах жінки нерідко саме цтм займаються На одному з авіаремзаводів колись працювала жіночка (сам я не бачив - товариш розповідав) Так вона якраз займалася зварюванням Мала допуск до робіт з спеціальними видами зварювання і була в цьому у них "ведучим спеціалістом" А інший знайомий розповідав (коли у відпустку приїжджав) що в США американські жінки ціняться у авіачастинах як хороші спеціалісти з ремонту літаків У них найвища якість обслуговування техніки (він працював до виходу на пенсію на одній з авіабаз А до того служив інженером ІАС у Радянській Армії)
13.07.2024 06:37 Ответить
Метінвест попереду! Всі під вагонетки! А дітей беруть? Вже порахували безпритульних? Чи тільки жінок без засобів до існування??
12.07.2024 14:29 Ответить
12.07.2024 14:33 Ответить
Слава найвеличнішившивому ваЗЄліну!
12.07.2024 14:44 Ответить
Відео -- https://www.youtube.com/shorts/_dPhGNmEN0M 5 канал: А чого ви очікували?
12.07.2024 14:46 Ответить
А Guardian теж в холдингу ??
12.07.2024 16:06 Ответить
На прикінці совка та одразу після на Донбасі на залізниці укладали шпали у більшості жіночі бригади. Кремезні жіночки у двох тягали ті шпали як сірники. Керівництво то дуже подобалось, бо "практично не бухають на роботі" (праця відповідальна, а платили не дуже). От така от традиційно чоловіча...
12.07.2024 14:46 Ответить
Після другої світової, кремлядські лабораторії розробили з запустили до продажу наркоту - типу вітамінки. І оце прописували лікарі, за вказівкою партії, всім. Тоді жінки на важких роботах не тільки рельси тягали. У колхозах по два мішки овочів за раз носили. А працювати могли 18 годин мінімум. І пахали, і сіяли, і збирали.
12.07.2024 15:18 Ответить
Це і є ознака цивілізованості країни - щоб всі мали вибір. Про те совєцьке явище західна преса писала «країна альфонсуючих нероб»
12.07.2024 16:02 Ответить
Повністю підтримую. Рівноправ'я повинно бути у всьому. До речі, і в питаннях мобілізації теж.
12.07.2024 14:48 Ответить
Жінки моє шанування ви працюєте за тих виродків що сидять дома вилізають вечорами біжать за кордон ховаються на будівництвах де не треба ставати на облік одним словом ухилянти боягузи ні робить ні служить такщо вибачайте такі в нас кізяки
12.07.2024 14:56 Ответить
Тобто і за вас виродка ? Чи в з окопу пишете? )))
12.07.2024 15:11 Ответить
Скоро бан получу ,але ж я тільки за справедливість!!!
12.07.2024 15:00 Ответить
От тобі СПРАВЕДЛИВО і влуплять "БАН" Бо є за що!
12.07.2024 15:28 Ответить
А дітей народжувати завезуть пакистанців та індусів.
12.07.2024 15:03 Ответить
Треба скоріше індусів з азіатами завозити-це дозволить з одного боку українським жінкам замість тяжкої праці бути задіяними у підтримуванні рівня народжуваності,а з іншого ,дозволить мобілізувати більшу кількість українських чоловіків без шкоди для економіки.
12.07.2024 15:26 Ответить
Це вже перемога ? Чи перемога буде ,коли діти будуть в шахтах працювати ?
12.07.2024 15:36 Ответить
Перемога буде коли він (метінвест) нарешті розплатиться і піде з «супермаркету». Бо мужик він фартовий, талановитий і має гарних співробітників та консультантів. Хай би йому хтось передбачливий у бізнес-план, крім рабів, включив пенсіі жінкам, які скоро прийдуть по них до нього особисто. Вони помудрішали, багато чого переживши, і вже можуть замість подяки за пайочки порахувати, що він їм насправді вине
12.07.2024 16:29 Ответить
В клятых США тетки работают абсолютно на всех работах, от шахт до водителей автобусов и летчиков гражданской (и военной) авиации. непонятно, чего тут маларосы хай подняли. Впрочем, понятно, у них же всегда зрада, гавно люди
12.07.2024 16:09 Ответить
то так, вимушені "тетки в клятых сша" працювати на усіх роботах, бо такі бики, як ти, тут сидять і тільки розповідають, як "малоросам которіе гавно люди" потрібно робити. Одним словом нах пішло, гімно прокацаплене.
12.07.2024 16:36 Ответить
Кацап на тебя, ******* ухилянта-малароса , из зеркала смотрит.
12.07.2024 18:50 Ответить
****** патріотична закордонна свиня, ти коли своєю незламністю та потужністю на рідній землі світити будеш?
12.07.2024 22:07 Ответить
на відміну від тебе, кацапомовного диванного борцуна, я своє вже відвоював, нажаль...
13.07.2024 00:08 Ответить
Бабы шахтёры, вы даже Советы переплюнули, вообще очень романтично когда дамочка кувалдой или лопатой машет.
12.07.2024 16:38 Ответить
Советы не переплюнул никто.
Советские леди товарки стояли у мартена, клали асфальт, железнодорожные шпалы,
месили бетон и за это их фото попадало на доску почёта, а на руки выдавалась грамота
ударника труда.
Украина вместо грамот платит деньги.
12.07.2024 16:59 Ответить
Американец рассказывает что дамочки в шахтах ишачат.
12.07.2024 18:15 Ответить
Не ищачат, а работают. За соответствующую зарплату. И никого это так не колбасит, как здешних маларосов
12.07.2024 18:52 Ответить
И При саветах тетки работали в шахтах - плитовыми и ламповщицами, еще в конце 80х.
12.07.2024 18:54 Ответить
Дамочка в забое может только ишачить, работают в шахтах мужики.
12.07.2024 19:10 Ответить
це феміністки (...) , вони потім підлогу змінюють!
12.07.2024 16:46 Ответить
 
 