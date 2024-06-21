БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Не вистачає водіїв-чоловіків: В Україні запустять національну програму навчання жінок керування фурами

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури розробляє загальнонаціональну програму навчання жінок водіння великогабаритного транспорту.

Про це заступник міністра Сергій Деркач розповів в інтерв’ю українській редакції Forbes.

"Це питання найближчих тижнів. Збираємо дані про потребу у водіях/водійках", – сказав Деркач.

Він уточнив, що міністерство сподівається залучити до кампанії з навчання жінок український бізнес. За словами Деркача, деякі компанії самі звертались до уряду з пропозиціями надати необхідне обладнання чи майданчики для навчання.

За його словами, станом на лютий 2024 року нестача водіїв лише комунального транспорту сягала 30%, а зараз дефіцит може бути ще більшим.

Читайте також: Військкомати почали знімати водіїв міжнародних рейсів і відправляти до ЗСУ, – перевізники. ВIДЕО

Як повідомлялося, раніше Київський метрополітен вимушено збільшив інтервали руху поїздів через дефіцит працівників. Причиною збільшення кількості вакансій є частково вимушена міграція, специфіка професій і мобілізація. Зокрема, близько 7% працівників нині перебувають у лавах ЗСУ, і їхня кількість постійно збільшується.

Може краще там депутатів, чиновників і членів усіляких комітетів замінити? Там вистачить місячних національних курсів для тих, хто завершив вісім класів.
Нехай тцкунів садять за кермо. І клованів з 95кагалу.
Вже прямо бачу, як дві баришні вночі, взимку в -25 міняють колесо десь у лісах Чернігівщини...
показати весь коментар
Або студентів на практику.
наприклад, в Італії величезна кількість поліцейських - жінки! іноді навіть по двоє жінок стоять/ходють! але коли треба затримати якогось злодюжку то зі всього міста зʼізжаються чоловіки

на фурах, а їх тут сотні тисяч, ніколи не бачив жінок
Я картину уявила..я жінки міняють колесо на фурі..
показати весь коментар
ну бо то дурня! кремезна статура для чоловіка поширена ситуація, для жінки - скоріш виключення з правил!
показати весь коментар
Ну то так..

Жіноча збірна з важкої атлетики в нас є...там вони тягають залізо важче за себе..
показати весь коментар
всіх на фури! це вирішить всі проблеми
показати весь коментар
показати весь коментар
ТЦКашники вже сидять за кермом - на роботі в волонтерських бусиках та пікапах, а в неробочий час в своїх елітних іномарках.
показати весь коментар
ну не будуть жінки фурами рулити, або за з\п * 2
показати весь коментар
зараз напишуть, що є ж ремонтний сервіс для таких випадків. Тільки й там жінки скоро будуть .
Ну або не будуть і поїдуть в Європу.
показати весь коментар
в мене, якось, одна жінка, просила "вставити їй" заправний пістолет
показати весь коментар
А ви не бачили, як жінка-водій тролейбуса вилазить на кришу свого транспорту і лагодить штанги?
показати весь коментар
одна справа налагодити штанги, інша зняти колесо, яке важить як та пересічна жінка!
ну або фури будуть водити жінки з вагою під 120 кг, такі, мабуть, справляться!
показати весь коментар
Борчинь винаймати
показати весь коментар
ви вже пішли на курси водіїв фур? чи ви в шахту полізете? чи ви одна з тих жінок, що інших радо погонять працювати на тяжкі роботи, а самі хрін куди підуть?
показати весь коментар
Бувають і ось такі жінки: (кацапка Наташка)

Ви одна з таких?
показати весь коментар
Так з розумом треба підходити до мобілізації. А не вигрібати всіх підряд водіїв далекобійників, бо план. Поламати логістику - а потім що?
показати весь коментар
Водії повлаштовувались за кордоном, оформлюють вид на проживання, нащо їм Україна з нашими проблемами. Жінки завжди водили тролейбуси, з вантажівкою теж впораються.
показати весь коментар
Ьірина Мороз, ви вже записалися на курси водіїв категорій CE ,DE , E?
показати весь коментар
Андрюха, а ви вже записалися у добровольці?
показати весь коментар
Догралися у бронювання циркачив!
Ринок й причепи чіпляти навчите і запаски міняти?
показати весь коментар
Без цирку і 95-го кварталу ніяк не вижити, а водія фури та зварювальника кваліфікованого будь-яка дівчина освоїть за пару місяців
показати весь коментар
кожна кухарка може керувати державою
коли в шахти будуть заганяти жінок ?
показати весь коментар
Навчати можна.
Тільки чи підуть жінки настіки масово навчатись на таке наскільки вам не вистачає водіїв і скільки їх після навчання справді залишатся працювати в галузі.
показати весь коментар
Офіс простих рішень. Жєсть. А потім, кого? Дітей?
показати весь коментар
пам"ятаєте, як українці
сплачували всеукраїнські курси молодих депутатів?
Вони нам повинні, всі 401!
крім кількох, що воюють
Геть за керма!
Зараз вони потрібніші там, де Україна вимагає
Сидять гниди, сраки протирають
під час війни
А жінки, може скоро й підлітки
повинні працювати?
Аж плювати кожному в морду охота
І біля кожного ще по 4 помічника
броньованих сракомиїв
показати весь коментар
По чотири??? То Ви про гих добре думаєте..у деяких штатних та позаштатних більше десятка може бути. І вони не працюють, то родичів та знайомих потрібних людй пристроюють..
показати весь коментар
Вони нам нарулять....
показати весь коментар
велике жінкофурівництво!
показати весь коментар
Це не вирішить проблем.
показати весь коментар
- Русіш культуріш?
- А *****?!
показати весь коментар
,,Дайош" бабусь , вони витриваліші !!!
показати весь коментар
Тобто, на думку влади, жінка може водити фури, бути вантажником, сантехніком, класти асфальт, і т.п. Впевнений на сто відсотків, що як виб'ють більшість чоловіків, то вирішать, що жінка може бути і десантником, штурмовиком і т.п., а замість жінок можна посадити на фури дітей. Ці дегенерати готові покласти під КАБами та артобстрілами усіх, аби хоч якось продовжити термін свого крадівництва у концтаборі.
показати весь коментар
А чому фури не мобілізували? Засипали б в кузов землі і була б пересувна лінія оборони, як у козаків!

Побоялись що без фур економіка зупиниться? Гроші свої рахуєте? От тепер садіть в них своїх жінок, з надутими частинами тіла, хай підміняють тих кого ви порахували за непотріб.
показати весь коментар
Краще запустіть навчання військовозобов'язаних чоловіків на силовиків, які зі зброєю гуляють по тилових населених пунктах і відправляють на війну всіх інших, крім самих себе.

Цікаво виходить - тебе ловлять на вулиці, 2 місяці навчають і ти йдеш на фронт. А силовиків туди не посилають, бо що - силовиком бути складніше, ніж солдатом ?!?!?!
показати весь коментар
не рвусь на фурах їздити.
а от вашу ініциативу підтримую- показуйте приклад. І не забудьте скинути агітПлакат сюди, як вам їздиться на TIR у спеку і холод
показати весь коментар
У вас якась стара фура , без кондиціонера ? Капець , співчуваю.
показати весь коментар
