Не вистачає водіїв-чоловіків: В Україні запустять національну програму навчання жінок керування фурами
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури розробляє загальнонаціональну програму навчання жінок водіння великогабаритного транспорту.
Про це заступник міністра Сергій Деркач розповів в інтерв’ю українській редакції Forbes.
"Це питання найближчих тижнів. Збираємо дані про потребу у водіях/водійках", – сказав Деркач.
Він уточнив, що міністерство сподівається залучити до кампанії з навчання жінок український бізнес. За словами Деркача, деякі компанії самі звертались до уряду з пропозиціями надати необхідне обладнання чи майданчики для навчання.
За його словами, станом на лютий 2024 року нестача водіїв лише комунального транспорту сягала 30%, а зараз дефіцит може бути ще більшим.
Як повідомлялося, раніше Київський метрополітен вимушено збільшив інтервали руху поїздів через дефіцит працівників. Причиною збільшення кількості вакансій є частково вимушена міграція, специфіка професій і мобілізація. Зокрема, близько 7% працівників нині перебувають у лавах ЗСУ, і їхня кількість постійно збільшується.
