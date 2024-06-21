Не вистачає водіїв-чоловіків: В Україні запустять національну програму навчання жінок керування фурами

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури розробляє загальнонаціональну програму навчання жінок водіння великогабаритного транспорту.

Про це заступник міністра Сергій Деркач розповів в інтерв’ю українській редакції Forbes.

"Це питання найближчих тижнів. Збираємо дані про потребу у водіях/водійках", – сказав Деркач.

Він уточнив, що міністерство сподівається залучити до кампанії з навчання жінок український бізнес. За словами Деркача, деякі компанії самі звертались до уряду з пропозиціями надати необхідне обладнання чи майданчики для навчання.

За його словами, станом на лютий 2024 року нестача водіїв лише комунального транспорту сягала 30%, а зараз дефіцит може бути ще більшим.

Як повідомлялося, раніше Київський метрополітен вимушено збільшив інтервали руху поїздів через дефіцит працівників. Причиною збільшення кількості вакансій є частково вимушена міграція, специфіка професій і мобілізація. Зокрема, близько 7% працівників нині перебувають у лавах ЗСУ, і їхня кількість постійно збільшується.