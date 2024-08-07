Подозрения относительно сексуального насилия в отношении гражданских объявлены 48 российским военным, 5 человек осуждены, - МВД

О подозрении в совершении сексуального насилия в отношении гражданских лиц объявлено 48 военнослужащим РФ. Большинство пострадавших - это женщины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укрінформ рассказала заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко.

Как отмечается, сейчас, согласно информации от Офиса генпрокурора, сообщено о подозрении 48 военнослужащим РФ, в суд направлено 21 обвинительный акт в отношении 30 человек. Также сообщается, что 5 человек уже приговорены к наказанию в виде лишения свободы.

По данным Павличенко, по состоянию на сегодня раскрыто 87 фактов сексуального насилия, совершенного в условиях войны. Другие уголовные дела по этому поводу пока находятся на той или иной стадии досудебного расследования и направления в суд.

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"Согласно статистике, которой сегодня оперирует Офис генпрокурора, у нас в целом уже задокументировано 310 фактов сексуального насилия, совершенного в условиях войны. Большинство из лиц, в отношении которых это было совершено, - это женщины, их почти 200. Другие - это 113 мужчин, и также есть несовершеннолетние - 15 человек", - сказала она.

Она отметила, что большинство этих преступлений совершено в Херсонской области. На втором месте находится Киевская область, на третьем - Донецкая, затем идут Харьковская, Запорожская и Черниговская.

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