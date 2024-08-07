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На Сумщине инициировали создание еще двух военных администраций – Великописаревской и Середино-Будской

У Сумській області ініціювали створення ще двох військових адміністрацій - Великописарівської та Середино-Будської, - ОВА

На Сумщине инициировали создание еще двух военных администраций - Великописаревской и Середино-Будской. Соответствующее предложение уже поддержал Совет обороны Сумской области.

Об этом в среду, 7 августа, сообщила Сумская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

Там рассказали, что соответствующие обращения к начальнику Сумской областной военной администрации Владимиру Артюху поступили от Ахтырской и Шосткинской районных военных администраций.

Причиной стало невыполнение законных полномочий руководителями Великописаревской и Середино-Будской громад. В частности, главу Середино-Будской громады задержали еще в апреле 2022 года и обвиняют в государственной измене.

"Как следствие - незащищенность населения громад, угроза жизни и здоровью граждан. Людям не предоставляется должным образом необходимая помощь и различные виды услуг, не выполняются в полном объеме мероприятия по эвакуации, отсутствует коммуникация и координация действий между различными государственными органами власти, военным командованием, нет надлежащего контроля за поступлением и использованием бюджетных средств", - говорится в заявлении ОВА.

Кроме того, в ОВА добавили, что вышеупомянутые громады ежедневно подвергаются вражеским обстрелам и требуют быстрых и эффективных управленческих решений.

Поэтому, чтобы урегулировать ситуацию и максимально защитить людей, Совет обороны принял решение поддержать введение военных администраций.

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"Приграничные громады нуждаются в усиленной защите. И введение военных администраций поможет ее обеспечить", - заявил глава ОВА Владимир Артюх.

Чиновник отметил, что с соответствующим предложением уже обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Он добавил, что органы местного самоуправления отнюдь не ограничиваются в выполнении своих полномочий.

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Автор: 

Сумская область (3004) военно-гражданская администрация (88)


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Топ комментарии
+3
Дві ОВА пиляють гроші краще ніж одна.
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07.08.2024 23:30
+1
А Суджанську?
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07.08.2024 23:42
+1
Кацапи расхерачили Великописарівку за те, що рік назад саме з цього напрямку зайшли на росію так звані РДК. Пошуміли там пару днів і вийшли. Якась *******, яка віддавала наказ про захід на територію росії мала ж думати, що саме так і буде. Причому тут місцева влада? Артюх- старий пердун.
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08.08.2024 06:04
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Дві ОВА пиляють гроші краще ніж одна.
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07.08.2024 23:30 Ответить
Так, як пиляють Луганські ОВА, МВЦА - ніхто не встигає((
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07.08.2024 23:43 Ответить
Скоріше
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08.08.2024 00:21 Ответить
А Суджанську?
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07.08.2024 23:42 Ответить
- буде приєднана до Хотінської ...
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07.08.2024 23:54 Ответить
Хотин занадто далеко! Щось до СУМ, щось до ХАРКОВУ... Там Чернігів ще є... Унітази ******* ніхто не буде... Може якихось саджанців дадуть... Чомусь навчать...
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08.08.2024 00:28 Ответить
Хотінь - селище , центр ОТГ в Сумському районі ...
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08.08.2024 12:29 Ответить
Голова Великописарівської громади не залишила громаду з першого дня вторгнення а купа керівників здриснула в ПОЛТАВУ, на западну та звідти робили вигляд що керують ,
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08.08.2024 01:17 Ответить
Кацапи расхерачили Великописарівку за те, що рік назад саме з цього напрямку зайшли на росію так звані РДК. Пошуміли там пару днів і вийшли. Якась *******, яка віддавала наказ про захід на територію росії мала ж думати, що саме так і буде. Причому тут місцева влада? Артюх- старий пердун.
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08.08.2024 06:04 Ответить
Білопілля так само ... тепер Суми будуть ...
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08.08.2024 12:32 Ответить
 
 