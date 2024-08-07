На Сумщине инициировали создание еще двух военных администраций - Великописаревской и Середино-Будской. Соответствующее предложение уже поддержал Совет обороны Сумской области.

Об этом в среду, 7 августа, сообщила Сумская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

Там рассказали, что соответствующие обращения к начальнику Сумской областной военной администрации Владимиру Артюху поступили от Ахтырской и Шосткинской районных военных администраций.

Причиной стало невыполнение законных полномочий руководителями Великописаревской и Середино-Будской громад. В частности, главу Середино-Будской громады задержали еще в апреле 2022 года и обвиняют в государственной измене.

"Как следствие - незащищенность населения громад, угроза жизни и здоровью граждан. Людям не предоставляется должным образом необходимая помощь и различные виды услуг, не выполняются в полном объеме мероприятия по эвакуации, отсутствует коммуникация и координация действий между различными государственными органами власти, военным командованием, нет надлежащего контроля за поступлением и использованием бюджетных средств", - говорится в заявлении ОВА.

Кроме того, в ОВА добавили, что вышеупомянутые громады ежедневно подвергаются вражеским обстрелам и требуют быстрых и эффективных управленческих решений.

Поэтому, чтобы урегулировать ситуацию и максимально защитить людей, Совет обороны принял решение поддержать введение военных администраций.

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"Приграничные громады нуждаются в усиленной защите. И введение военных администраций поможет ее обеспечить", - заявил глава ОВА Владимир Артюх.

Чиновник отметил, что с соответствующим предложением уже обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Он добавил, что органы местного самоуправления отнюдь не ограничиваются в выполнении своих полномочий.

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