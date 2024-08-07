У Сумській області ініціювали створення ще двох військових адміністрацій - Великописарівської та Середино-Будської

На Сумщині ініціювали створення ще двох військових адміністрацій - Великописарівської та Середино-Будської. Відповідну пропозицію уже підтримала Рада оборони Сумської області.

Про це у середу, 7 серпня, повідомила Сумська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Там розповіли, що відповідні звернення до начальника Сумської обласної військової адміністрації Володимира Артюха надійшли від Охтирської та Шосткинської районних військових адміністрацій.

Причиною стало невиконання законних повноважень очільниками Великописарівської та Середино-Будської громад. Зокрема, голову Середино-Будської громади затримали ще у квітні 2022 року і обвинувачують у державній зраді.

"Як наслідок - незахищеність населення громад, загроза життю та здоров’ю громадян. Людям не надається належним чином необхідна допомога і різні види послуг, не виконуються в повному обсязі заходи з евакуації, відсутня комунікація та координація дій між різними державними органами влади, військовим командуванням, немає належного контролю за надходженням і використанням бюджетних коштів", - йдеться у заяві ОВА.

Крім того, в ОВА додали, що вищезгадані громади щодня піддаються ворожим обстрілам і потребують швидких та ефективних управлінських рішень.

Тому, щоб урегулювати ситуацію і максимально захистити людей Рада оборони ухвалила рішення підтримати введення військових адміністрацій.

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"Прикордонні громади потребують посиленого захисту. І введення військових адміністрацій допоможе його забезпечити", - заявив глава ОВА Володимир Артюх.

Посадовець зазначив, що з відповідною пропозицією уже звернувся до президента України Володимира Зеленського.

Він додав, що органи місцевого самоврядування аж ніяк не обмежуються у виконанні своїх повноважень.

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