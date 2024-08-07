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У Сумській області ініціювали створення ще двох військових адміністрацій - Великописарівської та Середино-Будської

У Сумській області ініціювали створення ще двох військових адміністрацій - Великописарівської та Середино-Будської, - ОВА

На Сумщині ініціювали створення ще двох військових адміністрацій - Великописарівської та Середино-Будської. Відповідну пропозицію уже підтримала Рада оборони Сумської області.

Про це у середу, 7 серпня, повідомила Сумська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Там розповіли, що відповідні звернення до начальника Сумської обласної військової адміністрації Володимира Артюха надійшли від Охтирської та Шосткинської районних військових адміністрацій.

Причиною стало невиконання законних повноважень очільниками Великописарівської та Середино-Будської громад. Зокрема, голову Середино-Будської громади затримали ще у квітні 2022 року і обвинувачують у державній зраді.

"Як наслідок - незахищеність населення громад, загроза життю та здоров’ю громадян. Людям не надається належним чином необхідна допомога і різні види послуг, не виконуються в повному обсязі заходи з евакуації, відсутня комунікація та координація дій між різними державними органами влади, військовим командуванням, немає належного контролю за надходженням і використанням бюджетних коштів", - йдеться у заяві ОВА.

Крім того, в ОВА додали, що вищезгадані громади щодня піддаються ворожим обстрілам і потребують швидких та ефективних управлінських рішень.

Тому, щоб урегулювати ситуацію і максимально захистити людей Рада оборони ухвалила рішення підтримати введення військових адміністрацій.

Читайте також: Зеленський підписав указ про утворення військових адміністрацій населених пунктів у Запорізькій області

"Прикордонні громади потребують посиленого захисту. І введення військових адміністрацій допоможе його забезпечити", - заявив глава ОВА Володимир Артюх.

Посадовець зазначив, що з відповідною пропозицією уже звернувся до президента України Володимира Зеленського.

Він додав, що органи місцевого самоврядування аж ніяк не обмежуються у виконанні своїх повноважень.

Читайте також: Зеленський створив у Сумах міську військову адміністрацію. Її очільником став Олексій Дрозденко, - указ

Автор: 

Сумська область (3655) військово-цивільна адміністрація (89)


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Топ коментарі
+3
Дві ОВА пиляють гроші краще ніж одна.
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07.08.2024 23:30
+1
А Суджанську?
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07.08.2024 23:42
+1
Кацапи расхерачили Великописарівку за те, що рік назад саме з цього напрямку зайшли на росію так звані РДК. Пошуміли там пару днів і вийшли. Якась *******, яка віддавала наказ про захід на територію росії мала ж думати, що саме так і буде. Причому тут місцева влада? Артюх- старий пердун.
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08.08.2024 06:04
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Дві ОВА пиляють гроші краще ніж одна.
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07.08.2024 23:30 Відповісти
Так, як пиляють Луганські ОВА, МВЦА - ніхто не встигає((
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07.08.2024 23:43 Відповісти
Скоріше
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08.08.2024 00:21 Відповісти
А Суджанську?
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07.08.2024 23:42 Відповісти
- буде приєднана до Хотінської ...
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07.08.2024 23:54 Відповісти
Хотин занадто далеко! Щось до СУМ, щось до ХАРКОВУ... Там Чернігів ще є... Унітази ******* ніхто не буде... Може якихось саджанців дадуть... Чомусь навчать...
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08.08.2024 00:28 Відповісти
Хотінь - селище , центр ОТГ в Сумському районі ...
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08.08.2024 12:29 Відповісти
Голова Великописарівської громади не залишила громаду з першого дня вторгнення а купа керівників здриснула в ПОЛТАВУ, на западну та звідти робили вигляд що керують ,
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08.08.2024 01:17 Відповісти
Кацапи расхерачили Великописарівку за те, що рік назад саме з цього напрямку зайшли на росію так звані РДК. Пошуміли там пару днів і вийшли. Якась *******, яка віддавала наказ про захід на територію росії мала ж думати, що саме так і буде. Причому тут місцева влада? Артюх- старий пердун.
показати весь коментар
08.08.2024 06:04 Відповісти
Білопілля так само ... тепер Суми будуть ...
показати весь коментар
08.08.2024 12:32 Відповісти
 
 