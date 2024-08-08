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Верещук сообщила о временном закрытии гумкоридора "Колотиловка-Покровка" на Сумщине и посоветовала украинцам ехать через Беларусь

Гуманітраний коридор «Колотіловка-Покровка» на Сумщині закритий на 10 днів, - Верещук

В Сумской области, на границе с РФ, на 10 суток прекращает свою работу гуманитарный коридор "Колотиловка-Покровка". По этому коридору люди из оккупации возвращались на подконтрольные Украине территории.

Об этом в эфире телемарафона сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, пишет "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

"На Сумском направлении сейчас обострение. Армия РФ обстреливает наши территории. По состоянию на сегодня гуманитарный коридор "Колотиловка-Покровка" временно закрыт. По словам наших военных, это минимум на 10 дней. Далее увидим, что будет", - заявила министр.

В то же время она напомнила, что продолжает действовать гуманитарный коридор с Беларусью "Мокраны-Доманово". Им она посоветовала воспользоваться украинцам, которые хотят выехать с оккупированных территорий.

"Мы ждем людей. Все обеспечение, которое было на Сумщине, мы продолжаем на пункте Беларусь-Волынь. Если вы хотите выехать из оккупации в Украину, езжайте через Республику Беларусь. При необходимости, обратитесь на нашу горячую линию по номеру 15-48, в частности, если есть проблемы с документами или любые другие. Мы поможем", - сказала Верещук.

Читайте также: Верещук о принудительной эвакуации: Враг использует местное население в зоне боевых действий как живой щит

 

Автор: 

оккупация (10119) Сумская область (3004) пункт пропуска (675) Верещук Ирина (504)


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Топ комментарии
+13
Цим коридором люди з окупації повертались на підконтрольні Україні території. Джерело:

- а також возився контрабас ... і взагалі - ходили туди - сюди всі , кому треба ...
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07.08.2024 23:56
+13
а якого дідька знову ця Мері Поппінс приповзла?
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08.08.2024 00:07
+13
Чомусь усі "шатли" і "коридори" від цієї пані асоціюються тільки з якоюсь пасткою.
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08.08.2024 00:23
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07.08.2024 23:56 Ответить
Цим коридором люди з окупації повертались на підконтрольні Україні території. Джерело:

- а також возився контрабас ... і взагалі - ходили туди - сюди всі , кому треба ...
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07.08.2024 23:56 Ответить
Так само було і у Запорізькій області, їздили туди-сюди, прям через лінію фронту, легально, а за 30км йшли бойові дії. Люди там, це прикрити кантробасу, а може
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08.08.2024 00:11 Ответить
Вы как декабрист. Сильно далеки от народа.

Коридор как ниппель. Работал в одну сторону.
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08.08.2024 04:23 Ответить
несчасні люди.. та рабсія та її хло, не дають спокою українцям.

а до союзника рф їхати,

також небезпечно
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08.08.2024 00:00 Ответить
а якого дідька знову ця Мері Поппінс приповзла?
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08.08.2024 00:07 Ответить
Скучила мабуть за прокляттями від людей.
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08.08.2024 07:48 Ответить
********* вже повністю **** далась!
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08.08.2024 00:07 Ответить
Чомусь усі "шатли" і "коридори" від цієї пані асоціюються тільки з якоюсь пасткою.
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08.08.2024 00:23 Ответить
Що відбувається зараз у Курську? У кацапів повний обсирон. В нічному небі щось летить, майже нічого не видно, але чути гучні звуки вибухів і перелякані зойки обісравшоїся свинособачатини.

https://t.me/voynareal/95534

«Да закройтє їбальнікі, ето самольот ракети пускаєт!» - вечірня розмова жителів Курська.

Тупо русня обсирається від вибухів, переплутавши підвал з туалетом.
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08.08.2024 00:24 Ответить
Oсобливо мені сподобалася "культурна" рабсiйcька мова.

Обосранці обiсрались з переляку.
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08.08.2024 05:06 Ответить
Дякую....!!!! Це феєричний спіч
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08.08.2024 07:44 Ответить
Тобто,хай їдуть через концлагер Бульбостан і через район бойових дій в Курській Народній Республіці? А як потім їх з полону звільняти,якщо ви,зелені дИбіли,навіть ФСБ МП арештовувати не хочете?Ті божевільні бабульки,яких СБУ наловило для виконнання плану,за пости в "однокласніках",ху@лостану задарма не потрібні,а на обмін тим паче.
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08.08.2024 00:43 Ответить
Не читаючи ,а можна ці ***** плюнути в їїїьало . зе вівці де ви?
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08.08.2024 01:11 Ответить
По ходу діла ********* має інтерес у поповненні обмінного фонду заручників у ********** і паРашці.

Тоді як пояснити ці тілесні рухи?
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08.08.2024 01:15 Ответить
Помню переход в Крым....
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08.08.2024 01:40 Ответить
Пока такое Верщук будет у власти, страна будет оставаться в опасности. Исторически известно - беды, войны, геноцид украинцев от московии. Герои Украины те, кто ВСЕГДА! боролся за независимость. МАЗЕПА. ПЕТЛЮРА. БАНДЕРА. Так почему сейчас живы и процветают те, кто был против и выступал другом московитов? Все все помнят.
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08.08.2024 02:33 Ответить
Зєля зі своєю шоблою чонгарських верещучок вже мав, як два роки сидіти на довічному з конфіскацією по 111-й, а вони навіть втікати не збираються, продовжують квакати і гадити.

Вибори.
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08.08.2024 04:16 Ответить
Що і треба довести,що ця медведчуковська шмара робить усе для того щоб як більше зробити шкоди для громадян.Оце так наобирали.
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08.08.2024 05:44 Ответить
Ця сволота ,ще жива ,тварь ще щось розповідає ,за Чонгар кончити треба
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08.08.2024 08:26 Ответить
Безмозглі, говорящі постфактум піявки.
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08.08.2024 08:49 Ответить
Ще б через кацапію запропонувала б. Кікімора зелена.
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08.08.2024 09:44 Ответить
Ви чєрєз какую границу шли... польскую, руминскую?!
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08.08.2024 10:25 Ответить
 
 