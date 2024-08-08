Верещук сообщила о временном закрытии гумкоридора "Колотиловка-Покровка" на Сумщине и посоветовала украинцам ехать через Беларусь

В Сумской области, на границе с РФ, на 10 суток прекращает свою работу гуманитарный коридор "Колотиловка-Покровка". По этому коридору люди из оккупации возвращались на подконтрольные Украине территории.

Об этом в эфире телемарафона сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, пишет "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

"На Сумском направлении сейчас обострение. Армия РФ обстреливает наши территории. По состоянию на сегодня гуманитарный коридор "Колотиловка-Покровка" временно закрыт. По словам наших военных, это минимум на 10 дней. Далее увидим, что будет", - заявила министр.

В то же время она напомнила, что продолжает действовать гуманитарный коридор с Беларусью "Мокраны-Доманово". Им она посоветовала воспользоваться украинцам, которые хотят выехать с оккупированных территорий.

"Мы ждем людей. Все обеспечение, которое было на Сумщине, мы продолжаем на пункте Беларусь-Волынь. Если вы хотите выехать из оккупации в Украину, езжайте через Республику Беларусь. При необходимости, обратитесь на нашу горячую линию по номеру 15-48, в частности, если есть проблемы с документами или любые другие. Мы поможем", - сказала Верещук.

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