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Верещук повідомила про тимчасове закриття гумкоридору "Колотіловка-Покровка" на Сумщині і порадила українцям їхати через Білорусь

Гуманітраний коридор «Колотіловка-Покровка» на Сумщині закритий на 10 днів, - Верещук

У Сумській області, на кордоні з РФ, на 10 діб припиняє свою роботу гуманітарний коридор "Колотилівка-Покровка". Цим коридором люди з окупації повертались на підконтрольні Україні території.

Про це в ефірі телемарафону повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, пише "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

"На Сумському напрямку зараз загострення. Армія РФ обстріляює наші території. Станом на сьогодні гуманітраний коридор "Колотіловка-Покровка" тимчасово закритий. За словами наших військових, це щонайменше на 10 днів. Далі побачимо, що буде", - заявила міністерка.

Водночас вона нагадала, що продовжує діяти гуманітарний коридор з Білоруссю "Мокрани-Доманове". Ним вона порадила скористатися українцям, які хочуть виїхати з окупованих територій. 

"Ми чекаємо на людей. Все забезпечення, яке було на Сумщині, ми продовжуємо на пункті Білорусь-Волинь. Якщо ви бажаєте виїхати з окупації в Україну - їдьте через Республіку Білорусь. За потреби, зверніться, на нашу гарячу лінію за номером 15-48, зокрема, якщо є проблеми з документами чи будь-які інші. Ми допоможемо", - сказала Верещук.

Читайте також: Верещук про примусову евакуацію: Ворог використовує місцеве населення в зоні бойових дій як живий щит

 

Автор: 

окупація (6685) Сумська область (3655) пункт пропуску (801) Верещук Ірина (683)


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Топ коментарі
+13
Цим коридором люди з окупації повертались на підконтрольні Україні території. Джерело:

- а також возився контрабас ... і взагалі - ходили туди - сюди всі , кому треба ...
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07.08.2024 23:56
+13
а якого дідька знову ця Мері Поппінс приповзла?
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08.08.2024 00:07
+13
Чомусь усі "шатли" і "коридори" від цієї пані асоціюються тільки з якоюсь пасткою.
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08.08.2024 00:23
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07.08.2024 23:56 Відповісти
Цим коридором люди з окупації повертались на підконтрольні Україні території. Джерело:

- а також возився контрабас ... і взагалі - ходили туди - сюди всі , кому треба ...
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07.08.2024 23:56 Відповісти
Так само було і у Запорізькій області, їздили туди-сюди, прям через лінію фронту, легально, а за 30км йшли бойові дії. Люди там, це прикрити кантробасу, а може
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08.08.2024 00:11 Відповісти
Вы как декабрист. Сильно далеки от народа.

Коридор как ниппель. Работал в одну сторону.
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08.08.2024 04:23 Відповісти
несчасні люди.. та рабсія та її хло, не дають спокою українцям.

а до союзника рф їхати,

також небезпечно
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08.08.2024 00:00 Відповісти
а якого дідька знову ця Мері Поппінс приповзла?
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08.08.2024 00:07 Відповісти
Скучила мабуть за прокляттями від людей.
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08.08.2024 07:48 Відповісти
********* вже повністю **** далась!
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08.08.2024 00:07 Відповісти
Чомусь усі "шатли" і "коридори" від цієї пані асоціюються тільки з якоюсь пасткою.
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08.08.2024 00:23 Відповісти
Що відбувається зараз у Курську? У кацапів повний обсирон. В нічному небі щось летить, майже нічого не видно, але чути гучні звуки вибухів і перелякані зойки обісравшоїся свинособачатини.

https://t.me/voynareal/95534

«Да закройтє їбальнікі, ето самольот ракети пускаєт!» - вечірня розмова жителів Курська.

Тупо русня обсирається від вибухів, переплутавши підвал з туалетом.
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08.08.2024 00:24 Відповісти
Oсобливо мені сподобалася "культурна" рабсiйcька мова.

Обосранці обiсрались з переляку.
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08.08.2024 05:06 Відповісти
Дякую....!!!! Це феєричний спіч
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08.08.2024 07:44 Відповісти
Тобто,хай їдуть через концлагер Бульбостан і через район бойових дій в Курській Народній Республіці? А як потім їх з полону звільняти,якщо ви,зелені дИбіли,навіть ФСБ МП арештовувати не хочете?Ті божевільні бабульки,яких СБУ наловило для виконнання плану,за пости в "однокласніках",ху@лостану задарма не потрібні,а на обмін тим паче.
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08.08.2024 00:43 Відповісти
Не читаючи ,а можна ці ***** плюнути в їїїьало . зе вівці де ви?
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08.08.2024 01:11 Відповісти
По ходу діла ********* має інтерес у поповненні обмінного фонду заручників у ********** і паРашці.

Тоді як пояснити ці тілесні рухи?
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08.08.2024 01:15 Відповісти
Помню переход в Крым....
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08.08.2024 01:40 Відповісти
Пока такое Верщук будет у власти, страна будет оставаться в опасности. Исторически известно - беды, войны, геноцид украинцев от московии. Герои Украины те, кто ВСЕГДА! боролся за независимость. МАЗЕПА. ПЕТЛЮРА. БАНДЕРА. Так почему сейчас живы и процветают те, кто был против и выступал другом московитов? Все все помнят.
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08.08.2024 02:33 Відповісти
Зєля зі своєю шоблою чонгарських верещучок вже мав, як два роки сидіти на довічному з конфіскацією по 111-й, а вони навіть втікати не збираються, продовжують квакати і гадити.

Вибори.
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08.08.2024 04:16 Відповісти
Що і треба довести,що ця медведчуковська шмара робить усе для того щоб як більше зробити шкоди для громадян.Оце так наобирали.
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08.08.2024 05:44 Відповісти
Ця сволота ,ще жива ,тварь ще щось розповідає ,за Чонгар кончити треба
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08.08.2024 08:26 Відповісти
Безмозглі, говорящі постфактум піявки.
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08.08.2024 08:49 Відповісти
Ще б через кацапію запропонувала б. Кікімора зелена.
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08.08.2024 09:44 Відповісти
Ви чєрєз какую границу шли... польскую, руминскую?!
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08.08.2024 10:25 Відповісти
 
 