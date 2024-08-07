Верещук повідомила про тимчасове закриття гумкоридору "Колотіловка-Покровка" на Сумщині і порадила українцям їхати через Білорусь

У Сумській області, на кордоні з РФ, на 10 діб припиняє свою роботу гуманітарний коридор "Колотилівка-Покровка". Цим коридором люди з окупації повертались на підконтрольні Україні території.

Про це в ефірі телемарафону повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, пише "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

"На Сумському напрямку зараз загострення. Армія РФ обстріляює наші території. Станом на сьогодні гуманітраний коридор "Колотіловка-Покровка" тимчасово закритий. За словами наших військових, це щонайменше на 10 днів. Далі побачимо, що буде", - заявила міністерка.

Водночас вона нагадала, що продовжує діяти гуманітарний коридор з Білоруссю "Мокрани-Доманове". Ним вона порадила скористатися українцям, які хочуть виїхати з окупованих територій.

"Ми чекаємо на людей. Все забезпечення, яке було на Сумщині, ми продовжуємо на пункті Білорусь-Волинь. Якщо ви бажаєте виїхати з окупації в Україну - їдьте через Республіку Білорусь. За потреби, зверніться, на нашу гарячу лінію за номером 15-48, зокрема, якщо є проблеми з документами чи будь-які інші. Ми допоможемо", - сказала Верещук.

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