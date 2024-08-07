В 5 громадах Сумского района проводится обязательная эвакуация

На Сумщине проводится обязательная эвакуация из населенных пунктов 5 громад Сумского района.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом во время национального марафона "Единые новости" сообщил начальник Сумской ОГА Владимир Артюх.

"Ситуация на Сумщине достаточно напряженная. Более суток продолжалась воздушная тревога. Я благодарю наши Вооруженные силы, Силы противовоздушной обороны, которые уничтожают даже баллистические ракеты. И очень много взрывов, которые слышат сегодня жители Сум и области - это работа нашей противовоздушной обороны. Такого прикрытия еще не было на Сумщине", - отметил он.

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По его словам, меры обязательной эвакуации населения внедряются в 23 населенных пунктах 5 громад Сумского района. Речь идет о примерно 6 тыс. человек, среди которых 425 детей.

Также Артюх сообщил, что сегодня во время заседания Совета обороны области рассматривалась оперативная ситуация в регионе. Военное командование отметило, что обстановка под контролем Вооруженных Сил.

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