Эвакуация из 28 населенных пунктов Донбасса продолжается, за сутки вывезли 481 ребенка

За минувшие сутки 6 августа из населенных пунктов Донецкой области выехали 372 семьи с 481 ребенком.

Об этом сообщает Департамент коммуникации Министерства внутренних дел Украины, информирует Цензор.НЕТ.

В ведомстве напомнили, что сейчас продолжается эвакуация детей из 28 населенных пунктов Донецкой области.

К эвакуации из Лиманской, Ильиновской, Мирноградской, Гродовской, Новогродовской, Селидовской и Кураховской территориальных громад привлечены 20 эвакуационных групп полиции и ГСЧС. Среди них: "Белые ангелы", парамедики полиции совместно с работниками ГСЧС, эвакуационные группы "Феникс", патрульные и представители военных администраций.

Детей эвакуируют на бронированном транспорте, поскольку на территории вышеупомянутых громад враг активно применяет FPV-дроны. Также пассажирам выдают специальную защиту - шлемы и бронежилеты.

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В МВД отметили, что эвакуация детей происходит исключительно с согласия родителей или других законных представителей и при сопровождении хотя бы одного из родителей (это право можно передать другому родственнику или органам опеки).

Рабочие группы осуществляют проверку семей в населенных пунктах, чтобы установить точное количество несовершеннолетних. Полицейские объезжают улицы, опрашивают соседей и убеждают граждан в необходимости спасения детей.

За прошедшие сутки из опасных территорий выехали 372 семьи с 481 ребенком. В целом подлежат эвакуации 2462 семьи с 3903 детьми.

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