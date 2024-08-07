Евакуація з 28 населених пунктів Донеччини триває, за добу вивезли 481 дитину

За минулу добу 6 серпня з населених пунктів Донеччини виїхали 372 сім’ї з 481 дитиною.

Про це повідомляє Департамент комунікації Міністерства внутрішніх справ України, інформує Цензор.НЕТ.

У відомстві нагадали, що наразі триває евакуація дітей з 28 населених пунктів Донеччини.

До евакуації з Лиманської, Іллінівської, Мирноградської, Гродівської, Новогродівської, Селидівської та Курахівської територіальних громад залучені 20 евакуаційних груп поліції та ДСНС. Серед них: "Білі янголи", парамедики поліції спільно з працівниками ДСНС, евакуаційні групи "Фенікс", патрульні та представники військових адміністрацій.

Дітей евакуюють на броньованому транспорті, оскільки на території вищезгаданих громад ворог активно застосовує FPV-дрони. Також пасажирам видають спеціальний захист - шоломи та бронежилети.

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У МВС зазначили, що евакуація дітей відбувається виключно за згодою батьків або інших законних представників та за супроводження хоча б одного з батьків (це право можна передати іншому родичу чи органам опіки).

Робочі групи здійснюють перевірку сімей у населених пунктах, щоб встановити точну кількість неповнолітніх. Поліцейські об’їжджають вулиці, опитують сусідів та переконують громадян у необхідності порятунку дітей.

Минулої доби з небезпечних територій виїхали 372 сім’ї з 481 дитиною. Загалом підлягають евакуації 2462 сім'ї з 3903 дітьми.

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