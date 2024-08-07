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У 5 громадах Сумського району проводиться обов’язкова евакуація

евакуація

На Сумщині проводиться обов’язкова евакуація з населених пунктів 5 громад Сумського району.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час національного марафону "Єдині новини" повідомив начальник Сумської ОВА Володимир Артюх.

"Ситуація на Сумщині досить напружена. Більше доби тривала повітряна тривога. Я дякую нашим Збройним силам, Силам протиповітряної оборони, які знищують навіть балістичні ракети. І дуже багато вибухів, які чують сьогодні жителі Сум та області – це робота нашої протиповітряної оборони. Такого прикриття ще не було на Сумщині", - зазначив він.

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За його словами, заходи обов’язкової евакуації населення впроваджуються у 23 населених пунктах 5 громад Сумського району. Йдеться про приблизно 6 тис. осіб, серед яких 425 дітей.

Також Артюх повідомив, що сьогодні під час засідання Ради оборони області розглядалася оперативна ситуація в регіоні. Військове командування зазначило, що обстановка під контролем Збройних Сил.

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Автор: 

Сумська область (3655) евакуація (2311)


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хто небудь, пояснить мені, що таке: проводиться обов'язкова евакуація?

здоровенні дядьки у формі зі зброєю, хапають людей та пихають у бусики, проти їхньої волі?
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07.08.2024 17:53 Відповісти
Не так однозначно: одні розказують про своє хозяйство яке ну нельзя кинути, інші кажуть куди ми поїдемо (а всім іншим є куди їхати!?), а треті просто ждуть своїх братів бо тут в прикордонній смузі багато російських сел.
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07.08.2024 20:15 Відповісти
 
 