Обстрілів росіян вночі та зранку зазнали 8 прикордонних громад Сумщини, пролунало 50 вибухів
Вночі та зранку росіяни здійснили 23 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 50 вибухів.
Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, під російськими обстрілами перебували Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Глухівська та Есманьська громади.
- Хотінська громада: здійснено авіаудари КАБ (4 вибухи).
- Новослобідська громада: ворог бив зі ствольної артилерії (3 вибухи).
- Білопільська громада: зафіксовано авіаудари КАБ (3 вибухи), скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух).
- Юнаківська громада: росіяни завдали авіаударів КАБ (15 вибухів).
- Краснопільська громада: ворог вдарив з артилерії (2 вибухи).
- Великописарівська громада: був обстріл з АГС (12 вибухів).
- Есманьська громада: 7 мін скинули росіяни на територію громади.
- Глухівська громада: здійснено авіаудари КАБ (3 вибухи).
Раніше в Генштабі повідомили, що на Сумському напрямку зросла інтенсивність бойових дій. Ворог активно застосовує авіацію, вертольоти, важке озброєння. Однак, успіху не має.
Крім того, через напружену ситуацію проводиться обов’язкова евакуація з населених пунктів 5 громад Сумського району.
Водночас у Сумській області, на кордоні з РФ, на 10 діб припиняє свою роботу гуманітарний коридор "Колотилівка-Покровка", яким люди з окупації повертались на підконтрольні Україні території.
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