Ночью в Сумах раздавались взрывы, враг атаковал КАБами
12 августа, около 2.30 в районе города Сумы прогремели взрывы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили корреспонденты "Суспільного" и местные Telegram-каналы.
В Сумской области воздушную тревогу объявили в два часа ночи из-за угрозы авиаудара управляемыми авиабомбами.
Около 3.20 в Сумах снова были слышны взрывы. Об этом сообщили корреспонденты "Суспільного".
Опасность фиксировалась в течение более трех с половиной часов. Воздушную тревогу на Сумщине отменили только в 5.37.
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Марта Шепель #549182
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Виталий #548501
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адвокат офіс
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