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Ночью в Сумах раздавались взрывы, враг атаковал КАБами

каб,каби

12 августа, около 2.30 в районе города Сумы прогремели взрывы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили корреспонденты "Суспільного" и местные Telegram-каналы.

В Сумской области воздушную тревогу объявили в два часа ночи из-за угрозы авиаудара управляемыми авиабомбами.

Около 3.20 в Сумах снова были слышны взрывы. Об этом сообщили корреспонденты "Суспільного".

Опасность фиксировалась в течение более трех с половиной часов. Воздушную тревогу на Сумщине отменили только в 5.37.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне меньше бьют по Сумщине из минометов и артиллерии, ВСУ уничтожают эти огневые точки, - ОВА

Автор: 

взрыв (6727) Сумы (1073) КАБ (349)


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F16 десь поділися...
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12.08.2024 07:16 Ответить
К сожалению не только Сумы атаковали. За ночь 30+ бомб скинули по области. А ПВО, как не было, так и нет...
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12.08.2024 08:29 Ответить
Наполеон зеленскій наступає, а страждають Суми. ППО захищає бубочку і його кодло
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12.08.2024 08:42 Ответить
 
 