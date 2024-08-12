Ночью в Сумах раздавались взрывы, враг атаковал КАБами

12 августа, около 2.30 в районе города Сумы прогремели взрывы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили корреспонденты "Суспільного" и местные Telegram-каналы.

В Сумской области воздушную тревогу объявили в два часа ночи из-за угрозы авиаудара управляемыми авиабомбами.

Около 3.20 в Сумах снова были слышны взрывы. Об этом сообщили корреспонденты "Суспільного".

Опасность фиксировалась в течение более трех с половиной часов. Воздушную тревогу на Сумщине отменили только в 5.37.

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