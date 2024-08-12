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Новости Война
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Авиаудар по Сумам 11 августа: ранены 2 человека, поврежден объект критической инфраструктуры

Окупанти вдарили КАБом по Сумському району 11 серпня 

Вечером 11 августа российские оккупанты ударили по объектам инфраструктуры Сумского района. В результате авиаудара ранения получили два гражданских лица.

Об этом сообщили в ОК "Північ", информирует Цензор.НЕТ.

Российские захватчики продолжают обстреливать приграничные территории Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

Всего в течение суток насчитано 49 обстрелов (172 взрыва) из различных видов вооружения.

"Сумы - 2 взрыва, вероятно КАБ. В результате обстрела травмированы 2 гражданских лица, повреждены 2 здания предприятий и объект критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

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обстрел (26951) Сумская область (3013) Сумы (1073)


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