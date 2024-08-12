Авиаудар по Сумам 11 августа: ранены 2 человека, поврежден объект критической инфраструктуры
Вечером 11 августа российские оккупанты ударили по объектам инфраструктуры Сумского района. В результате авиаудара ранения получили два гражданских лица.
Об этом сообщили в ОК "Північ", информирует Цензор.НЕТ.
Российские захватчики продолжают обстреливать приграничные территории Черниговской, Сумской и Харьковской областей.
Всего в течение суток насчитано 49 обстрелов (172 взрыва) из различных видов вооружения.
"Сумы - 2 взрыва, вероятно КАБ. В результате обстрела травмированы 2 гражданских лица, повреждены 2 здания предприятий и объект критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль