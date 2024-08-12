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Новости Война
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Сутки на Сумщине: Рашисты били КАБами и артиллерией по 9 громадам

Обстріли Сумської області 12 серпня 2024 року

Ночью и утром россияне совершили 21 обстрел приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 59 взрывов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой Сумскую ОГА.

Обстрелам подверглись Сумская, Юнаковская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Глуховская, Березовская, Эсманьская громады.

  • Новослободская громада: осуществлен удар FPV-дрона (1 взрыв), авиаудары КАБ (8 взрывов).
  • Глуховская громада: были авиаудары КАБ (4 взрыва).
  • Березовская громада: зафиксирован авиаудар КАБ (2 взрыва).
  • Великописаревская громада: враг бил из артиллерии (19 взрывов).
  • Миропольская громада: россияне нанесли авиаудары КАБ (7 взрывов).
  • Сумская община: осуществлены авиаудары КАБ (6 взрывов).
  • Юнаковская громада: зафиксированы авиаудары КАБ (5 взрывов).
  • Эсманская громада: враг ударил из ствольной артиллерии (2 взрыва).
  • Краснопольская громада: россияне били из артиллерии (4 взрыва) и FPV-дрона (1 взрыв).

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Ранее сообщалось, что 12 августа, около 2.30 в районе города Сумы раздались взрывы. В области воздушную тревогу объявили в два часа ночи из-за угрозы авиаудара управляемыми авиабомбами.

Автор: 

обстрел (26951) Сумская область (3013) КАБ (349)


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