Доба на Сумщині: Рашисти били КАБами та артилерією по 9 громадам

Вночі та зранку росіяни здійснили 21 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 59 вибухів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням Сумську ОВА.

Обстрілів зазнали Сумська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Глухівська, Березівська, Есманьська громади.

Новослобідська громада: здійснено удар FPV-дрона (1 вибух), авіаудари КАБ (8 вибухів).

Глухівська громада: були авіаудари КАБ (4 вибухи).

Березівська громада: зафіксовано авіаудар КАБ (2 вибухи).

Великописарівська громада: ворог бив з артилерії (19 вибухів).

Миропільська громада: росіяни завдали авіаударів КАБ (7 вибухів).

Сумська громада: здійснено авіаудари КАБ (6 вибухів).

Юнаківська громада: зафіксовано авіаудари КАБ (5 вибухів).

Есманська громада: ворог вдарив зі ствольної артилерії (2 вибухи).

Краснопільська громада: росіяни били з артилерії (4 вибухи) та FPV-дрону (1 вибух).

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Раніше повідомлялося, що 12 серпня, близько 2.30 в районі міста Суми пролунали вибухи. В області повітряну тривогу оголосили о другій годині ночі через загрозу авіаудару керованими авіабомбами.