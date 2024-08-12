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В приграничных громадах Сумщины рашисты применяют до 50 КАБ в сутки, - ОВА

Від 40 до 50 КАБів за добу застосовує ворог у прикордонних громадах Сумщини

Российские захватчики все чаще применяют управляемые авиационные бомбы для обстрелов приграничных населенных пунктов Сумской области.

Об этом начальник ОВА Владимир Артюх сообщил в эфире национального марафона "Єдині новини", информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, основной признак ситуации на Сумщине в течение последних дней - это авиационные обстрелы. Враг применяет новые модернизированные бомбы. Они 11 августа летели на Сумы.

Также оккупанты начали применять ФАБ-500 севернее города Сумы.

Читайте: Авиаудар по Сумам 11 августа: ранены 2 человека, поврежден объект критической инфраструктуры

"К сожалению, вчера было 5 раненых среди гражданского населения. Для обеспечения безопасности населения приграничных громад мы продолжаем проводить мероприятия по эвакуации. На сегодня у нас несколько вариантов и способов эвакуации", - отметил Артюх.

Кроме того, власти объявили обязательную эвакуацию и принудительную, касающуюся семей с детьми Середино-Будской и Великописаревской громад области.

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Автор: 

Сумская область (3013) КАБ (349)


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для чого нам дали ефки? де їх результати?
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12.08.2024 14:39 Ответить
Ф16 виходить не можуть відігнати носії КАБів? Сподіваюсь поки що не можуть.
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12.08.2024 14:44 Ответить
А почему не сбивают эти говнолёты, которые их пускают ? Чего еще не хватает ? ПВО дополнительное дали, F-16 дали, что еще нужно ?
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12.08.2024 15:44 Ответить
 
 