В приграничных громадах Сумщины рашисты применяют до 50 КАБ в сутки, - ОВА
Российские захватчики все чаще применяют управляемые авиационные бомбы для обстрелов приграничных населенных пунктов Сумской области.
Об этом начальник ОВА Владимир Артюх сообщил в эфире национального марафона "Єдині новини", информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, основной признак ситуации на Сумщине в течение последних дней - это авиационные обстрелы. Враг применяет новые модернизированные бомбы. Они 11 августа летели на Сумы.
Также оккупанты начали применять ФАБ-500 севернее города Сумы.
"К сожалению, вчера было 5 раненых среди гражданского населения. Для обеспечения безопасности населения приграничных громад мы продолжаем проводить мероприятия по эвакуации. На сегодня у нас несколько вариантов и способов эвакуации", - отметил Артюх.
Кроме того, власти объявили обязательную эвакуацию и принудительную, касающуюся семей с детьми Середино-Будской и Великописаревской громад области.
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