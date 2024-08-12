В приграничных громадах Сумщины рашисты применяют до 50 КАБ в сутки, - ОВА

Российские захватчики все чаще применяют управляемые авиационные бомбы для обстрелов приграничных населенных пунктов Сумской области.

Об этом начальник ОВА Владимир Артюх сообщил в эфире национального марафона "Єдині новини", информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, основной признак ситуации на Сумщине в течение последних дней - это авиационные обстрелы. Враг применяет новые модернизированные бомбы. Они 11 августа летели на Сумы.

Также оккупанты начали применять ФАБ-500 севернее города Сумы.

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"К сожалению, вчера было 5 раненых среди гражданского населения. Для обеспечения безопасности населения приграничных громад мы продолжаем проводить мероприятия по эвакуации. На сегодня у нас несколько вариантов и способов эвакуации", - отметил Артюх.

Кроме того, власти объявили обязательную эвакуацию и принудительную, касающуюся семей с детьми Середино-Будской и Великописаревской громад области.

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