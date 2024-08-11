Россияне ударили ракетами по инфраструктуре Сумского района
Вечером 11 августа российские войска ударили по объектам инфраструктуры Сумского района.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Сумскую ОВА.
"На месте работают все необходимые службы. Проводятся аварийно-восстановительные работы.
Последствия вражеской атаки уточняются", - говорится в сообщении ОГА.
Ранее Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока.
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показать весь комментарий11.08.2024 20:22 Ответить Мне нравится 0
Vitaliy ua
показать весь комментарий11.08.2024 21:34 Ответить Мне нравится 1
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