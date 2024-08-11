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Россияне ударили ракетами по инфраструктуре Сумского района

Ракетний удар по Сумському району 11 серпня

Вечером 11 августа российские войска ударили по объектам инфраструктуры Сумского района.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Сумскую ОВА.

"На месте работают все необходимые службы. Проводятся аварийно-восстановительные работы.
Последствия вражеской атаки уточняются", - говорится в сообщении ОГА.

Ранее Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока.

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обстрел (26951) ракеты (3556) Сумская область (3013)


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Мальчiкi в трусiках стрелялi.
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11.08.2024 20:22 Ответить
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11.08.2024 21:34 Ответить
 
 