В восьми громадах на приграничной Сумщине ночью и утром прогремели 34 взрыва, ранен человек

Ночью и утром россияне совершили 11 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 34 взрыва.

Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, обстрелам подверглись Сумская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Путивльская, Глуховская, Эсманьская громады.

Великописаревская громада: произошел сброс ВОГ с БпЛА (1 взрыв). В результате удара ранен 1 гражданский человек . Также был обстрел из РСЗО (2 взрыва).

. Также был обстрел из РСЗО (2 взрыва). Глуховская громада: осуществлен авиаудар КАБом (2 взрыва).

Юнаковская громада: враг нанес авиаудары КАБами (3 взрыва).

Белопольская громада: зафиксирован авиаудар КАБом (3 взрыва).

Краснопольская громада: 12 мин сбросили россияне на территорию громады.

Сумская громада: осуществлен авиаудар КАБом (1 взрыв).

Эсманьская громада: враг бил из минометов (8 взрывов).

Путивльская громада: зафиксирован авиаудар КАБом (2 взрыва).

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Ранее сообщалось, что 9 августа российские оккупанты впервые применили для ударов по Сумской области новые авиабомбы, которые отличаются большей дальностью и скоростью.

Ситуация на Сумщине

Ранее в Генштабе сообщили, что на Сумском направлении возросла интенсивность боевых действий. Враг активно применяет авиацию, вертолеты, тяжелое вооружение. Однако, успеха не имеет.

Кроме того, из-за напряженной ситуации проводится обязательная эвакуация из населенных пунктов 5 громад Сумского района.

В то же время в Сумской области, на границе с РФ, на 10 суток прекращает свою работу гуманитарный коридор "Колотиловка-Покровка", по которому люди из оккупации возвращались на подконтрольные Украине территории.

В свою очередь председатель Сумской ОВА Владимир Артюх заявил, что есть тенденция к нарастанию интенсивности применения мощного авиационного оружия со стороны врага.

Через гуманитарный коридор на границе Сумской области с РФ вышли из оккупации 35 тысяч украинцев. Но сейчас коридор закрыт.