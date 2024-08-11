УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4439 відвідувачів онлайн
Новини
3 258 2

Росіяни вдарили ракетами по інфраструктурі Сумського району

Ракетний удар по Сумському району 11 серпня

Ввечері 11 серпня російські війська вдарили по об'єктах інфраструктури Сумського району.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Сумську ОВА.

"На місці працюють всі необхідні служби. Проводяться аварійно-відновлювальні роботи.
Наслідки ворожої атаки уточнюються", - йдеться в повідомленні ОВА.

Раніше Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу.

Читайте: У восьми громадах на прикордонні Сумщині вночі та вранці пролунало 34 вибухи, поранено людину

Автор: 

обстріл (28414) ракети (4022) Сумська область (3663)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мальчiкi в трусiках стрелялi.
показати весь коментар
11.08.2024 20:22 Відповісти
показати весь коментар
11.08.2024 21:34 Відповісти
 
 