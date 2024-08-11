Росіяни вдарили ракетами по інфраструктурі Сумського району
Ввечері 11 серпня російські війська вдарили по об'єктах інфраструктури Сумського району.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Сумську ОВА.
"На місці працюють всі необхідні служби. Проводяться аварійно-відновлювальні роботи.
Наслідки ворожої атаки уточнюються", - йдеться в повідомленні ОВА.
Раніше Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу.
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показати весь коментар11.08.2024 20:22 Відповісти Мені подобається 0
Vitaliy ua
показати весь коментар11.08.2024 21:34 Відповісти Мені подобається 1
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