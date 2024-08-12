З прифронтових районів Сумщини евакуювали 3800 людей від початку боїв на території РФ, - ОВА
Після нещодавньої нової хвилі евакуації, яку оголосили 6 серпня, з прифронтових районів Сумської області евакуювали 3800 осіб. З них 175 - це діти.
Про це в ефірі телемарафону розповів очільник Сумської ОВА Володимир Артюх, пише NV, інформує Цензор.НЕТ.
"У межах евакуації з 23 населених пунктів, оголошеної 6 серпня, на сьогодні (12 серпня, - ред.) евакуйовано близько 3800 людей, з них 175 дітей", - розповів посадовець.
Загалом з липня 2023 року із 115 населених пунктів у прикордонній зоні Сумщини евакуювали 19 800 мешканців, із них близько 2500 - це діти.
Нагадаємо, що на Сумщині проводиться обов’язкова евакуація з населених пунктів 5 громад Сумського району через постійні обстріли з боку РФ.
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