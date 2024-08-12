Из прифронтовых районов Сумщины эвакуировали 3800 человек с начала боев на территории РФ, - ОВА

После недавней новой волны эвакуации, которую объявили 6 августа, из прифронтовых районов Сумской области эвакуировали 3800 человек. Из них 175 - дети.

Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Сумской ОВА Владимир Артюх, пишет NV, информирует Цензор.НЕТ.

"В рамках эвакуации из 23 населенных пунктов, объявленной 6 августа, на сегодня(12 августа, - ред.) эвакуировано около 3800 человек, из них - 175 детей", - рассказал чиновник.

Всего с июля 2023 года из 115 населенных пунктов в приграничной зоне Сумщины эвакуировали 19 800 жителей, из них около 2500 - это дети.

Напомним, что на Сумщине проводится обязательная эвакуация из населенных пунктов 5 громад Сумского района из-за постоянных обстрелов со стороны РФ.

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