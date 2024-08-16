УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11149 відвідувачів онлайн
Новини
1 419 7

Із Сумщини вже евакуювали 21 тисячу громадян, - Клименко

Евакуація із Сумщини

Станом на 16 серпня із Сумської області вже вдалося евакуювати 21 тисячу громадян. 75% населення, яке виїхало з регіону, - це діти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в ефірі телемарафону.

Очільник МВС наголосив, що держава готова до евакуації ще 25 тис. людей із прикордонної області.

"На цей час евакуйовано 21 тисячу наших громадян, які проживають у прикордонній зоні Сумської області. Ми готові до евакуації ще 25 тисяч людей", - розповів він.

Глава МВС також зазначив, що 75% евакуйованих із Сумської області - діти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 65 вибухів пролунало вночі та зранку в 10 прикордонних громадах Сумщини

"Працюємо спільно з ОВА, яка визначає населені пункти та кількість осіб, яких треба евакуювати. Більшість людей у Сумській області з розумінням ставляться до евакуації й до безпекових заходів, які вживає влада на цих територіях", - додав Клименко.

Водночас очільник МВС пояснив, що єдиний стандарт передбачає евакуацію населення на бронетехніці. Нині на Сумщину прибули "Білі янголи", які будуть навчати місцевих поліцейських та рятувальників, як евакуювати людей на такій техніці.

Також читайте: Обмеження пересування громадян поблизу кордону на Сумщині пов’язане з активністю ворожих ДРГ та збільшенням обстрілів, - ОТУ "Сіверськ"

Нагадаємо, 13 серпня в Сумській області запровадили обмеження на переміщення усіх категорій громадян у прикордонній 20-кілометровій зоні.

Автор: 

Сумська область (3567) евакуація (2307) Клименко Ігор (481)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Куди вивозять, у Крим?
показати весь коментар
16.08.2024 21:41 Відповісти
Мало. Мільйони кацапів мають бігати по всій балалайні з палаючими пуканами. Ці довбодятли мусять бути постійно зайняті якоюсь дурною роботою типу копання нір і збивання шишок, щоб в них ніколи не було часу напружувати свій міжвушний нервовий вузол під кокошником і заздрісно дивитися у бік сусідів.
показати весь коментар
16.08.2024 21:51 Відповісти
Горе-коментаторам аби що ляпнути. Українське корінне населення Сумщини вивозять, тим часом ******** пообіцяла гумкоридор для бідних кацапів.
показати весь коментар
16.08.2024 22:28 Відповісти
завозьте русскіх, щитом будуть
показати весь коментар
16.08.2024 22:41 Відповісти
Кацапи вже 200 тисяч голів курятини вивезли за цей час.
показати весь коментар
16.08.2024 22:58 Відповісти
 
 