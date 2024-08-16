Із Сумщини вже евакуювали 21 тисячу громадян, - Клименко

Станом на 16 серпня із Сумської області вже вдалося евакуювати 21 тисячу громадян. 75% населення, яке виїхало з регіону, - це діти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в ефірі телемарафону.

Очільник МВС наголосив, що держава готова до евакуації ще 25 тис. людей із прикордонної області.

"На цей час евакуйовано 21 тисячу наших громадян, які проживають у прикордонній зоні Сумської області. Ми готові до евакуації ще 25 тисяч людей", - розповів він.

Глава МВС також зазначив, що 75% евакуйованих із Сумської області - діти.

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"Працюємо спільно з ОВА, яка визначає населені пункти та кількість осіб, яких треба евакуювати. Більшість людей у Сумській області з розумінням ставляться до евакуації й до безпекових заходів, які вживає влада на цих територіях", - додав Клименко.

Водночас очільник МВС пояснив, що єдиний стандарт передбачає евакуацію населення на бронетехніці. Нині на Сумщину прибули "Білі янголи", які будуть навчати місцевих поліцейських та рятувальників, як евакуювати людей на такій техніці.

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Нагадаємо, 13 серпня в Сумській області запровадили обмеження на переміщення усіх категорій громадян у прикордонній 20-кілометровій зоні.