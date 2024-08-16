65 взрывов раздалось ночью и утром в 10 пограничных громадах Сумщины

Ночью и утром россияне совершили 23 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 65 взрывов.

Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, обстрелам подверглись Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Березовская, Глуховская, Эсманьская, Середино-Будская, Свесская громады.

Краснопольская громада: враг бил из минометов (16 взрывов), артиллерии (11 взрывов), FPV-дрона (1 взрыв), совершил авиаудары КАБ (2 взрыва).

Белопольская громада: осуществлен минометный обстрел (3 взрыва), удар FPV-дроном (1 взрыв), авиаудары КАБ (2 взрыва).

Свесская громада: зафиксирован удар FPV-дроном (1 взрыв).

Юнаковская громада: враг нанес ракетный удар (1 взрыв), авиаудар КАБ (1 взрыв).

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Великописаревская громада: осуществлен удар FPV-дроном (1 взрыв).

Березовская громада: был авиаудар КАБ (2 взрыва).

Глуховская громада: зафиксирован авиаудар КАБ (1 взрыв).

Эсманская громада: 10 мин сбросили россияне на территорию громады.

Середино-Будская громада: враг ударил из артиллерии (8 взрывов).

Миропольская громада: нанесены авиаудары КАБ (4 взрыва).

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Напомним, 13 августа Генштаб ВСУ сообщил о введении ограничения на перемещение всех категорий граждан в пограничной 20-километровой зоне Сумской области.