65 взрывов раздалось ночью и утром в 10 пограничных громадах Сумщины
Ночью и утром россияне совершили 23 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 65 взрывов.
Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, обстрелам подверглись Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Березовская, Глуховская, Эсманьская, Середино-Будская, Свесская громады.
- Краснопольская громада: враг бил из минометов (16 взрывов), артиллерии (11 взрывов), FPV-дрона (1 взрыв), совершил авиаудары КАБ (2 взрыва).
- Белопольская громада: осуществлен минометный обстрел (3 взрыва), удар FPV-дроном (1 взрыв), авиаудары КАБ (2 взрыва).
- Свесская громада: зафиксирован удар FPV-дроном (1 взрыв).
- Юнаковская громада: враг нанес ракетный удар (1 взрыв), авиаудар КАБ (1 взрыв).
- Великописаревская громада: осуществлен удар FPV-дроном (1 взрыв).
- Березовская громада: был авиаудар КАБ (2 взрыва).
- Глуховская громада: зафиксирован авиаудар КАБ (1 взрыв).
- Эсманская громада: 10 мин сбросили россияне на территорию громады.
- Середино-Будская громада: враг ударил из артиллерии (8 взрывов).
- Миропольская громада: нанесены авиаудары КАБ (4 взрыва).
Напомним, 13 августа Генштаб ВСУ сообщил о введении ограничения на перемещение всех категорий граждан в пограничной 20-километровой зоне Сумской области.
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