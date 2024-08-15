В результате ударов КАБами по Сумщине погиб человек, еще трое ранены
15 августа россияне совершили 56 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 147 взрывов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Сумской ОВА.
Обстрелам подверглись, в частности:
- Глуховская громада: осуществлен авиаудар КАБ (2 взрыва).
- Краснопольская громада: зафиксированы авиаудары КАБ (9 взрывов), удары FPV дронами (2 взрыва), ракетный удар (1 взрыв), артобстрелы (32 взрыва), обстрелы из минометов (7 взрывов), из танка (5 взрывов). В результате авиаударов КАБ погиб 1 гражданский человек, получили ранения 3 гражданских лица.
- Хотинская громада: враг нанес авиаудары КАБ (5 взрывов), ракетный удар (1 взрыв).
- Великописаревская громада: россияне ударили из артиллерии (6 взрывов) и минометов (32 взрыва), а также нанесли удары FPV дронами (8 взрывов).
- Белопольская громада: осуществлены удары FPV дронами (2 взрыва), артобстрел (8 взрывов), обстрел из минометов (3 взрыва).
- Эсманьская громада: 4 мины сбросил враг на территорию общины и нанес удары FPV дронами (4 взрыва).
- Середино-Будская громада: были удары FPV дронами (7 взрывов).
- Новослободская громада: зафиксированы авиаудары КАБ (5 взрывов).
- Путивльская громада: россияне ударили из минометов (2 взрыва).
- Свесская громада: осуществлен удар FPV дроном (1 взрыв).
- Юнаковская громада: произошел ракетный удар (1 взрыв).
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За словами мера Конотопа, у сумчан з'явилося відчуття безпеки, якого довго не було. Адже особливо тривожно містянам у період, коли подейкували про ймовірний наступ російської армії на Сумську область.
"Звичайно, щоночі стали літати "Шахеди" над Сумщиною. Є певний дискомфорт від цих БпЛА. Але сьогодні, до речі, на Сумщині збили 4 "Шахеди" - наші Сили оборони вдало працюють, вдосконалюють свою майстерність", - зауважив Семеніхін.
Для мешканців Сумської області уже є звичною робота протиповітряної оборони. Її чути навіть за багато кілометрів до безпосереднього місця збиття, наприклад, дронів.