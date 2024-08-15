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В результате ударов КАБами по Сумщине погиб человек, еще трое ранены

Наслідки російських обстрілів Сумщини 15 серпня

15 августа россияне совершили 56 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 147 взрывов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Сумской ОВА.

Обстрелам подверглись, в частности:

  • Глуховская громада: осуществлен авиаудар КАБ (2 взрыва).
  • Краснопольская громада: зафиксированы авиаудары КАБ (9 взрывов), удары FPV дронами (2 взрыва), ракетный удар (1 взрыв), артобстрелы (32 взрыва), обстрелы из минометов (7 взрывов), из танка (5 взрывов). В результате авиаударов КАБ погиб 1 гражданский человек, получили ранения 3 гражданских лица.
  • Хотинская громада: враг нанес авиаудары КАБ (5 взрывов), ракетный удар (1 взрыв).
  • Великописаревская громада: россияне ударили из артиллерии (6 взрывов) и минометов (32 взрыва), а также нанесли удары FPV дронами (8 взрывов).
  • Белопольская громада: осуществлены удары FPV дронами (2 взрыва), артобстрел (8 взрывов), обстрел из минометов (3 взрыва).

Также смотрите: Последствия обстрелов Сумщины: двое раненых, повреждены дома и авто. ФОТОРЕПОРТАЖ

  • Эсманьская громада: 4 мины сбросил враг на территорию общины и нанес удары FPV дронами (4 взрыва).
  • Середино-Будская громада: были удары FPV дронами (7 взрывов).
  • Новослободская громада: зафиксированы авиаудары КАБ (5 взрывов).
  • Путивльская громада: россияне ударили из минометов (2 взрыва).
  • Свесская громада: осуществлен удар FPV дроном (1 взрыв).
  • Юнаковская громада: произошел ракетный удар (1 взрыв).

Также читайте: Ограничение передвижения граждан вблизи границы на Сумщине связано с активностью вражеских ДРГ и увеличением обстрелов, - ОТГ "Сиверск"

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обстрел (26961) Сумская область (3017) жертвы (2064)


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Зараз збільшилась кількість КАБів по самому прикордонню. Трохи ближче до Сум, Путивля окупанти теж. Але з огляду на те, що наші ЗСУ створюють таку собі демілітаризовану, буферну зону у Курській області, у повітрі відчувається подих оптимізму серед цивільного населення. З'явився душевний спокій, гарантія безпеки, що завтра знову не доведеться з "Коктейлями Молотова" виходити і палити російські танки, - наголосив Артем Семеніхін.

За словами мера Конотопа, у сумчан з'явилося відчуття безпеки, якого довго не було. Адже особливо тривожно містянам у період, коли подейкували про ймовірний наступ російської армії на Сумську область.

"Звичайно, щоночі стали літати "Шахеди" над Сумщиною. Є певний дискомфорт від цих БпЛА. Але сьогодні, до речі, на Сумщині збили 4 "Шахеди" - наші Сили оборони вдало працюють, вдосконалюють свою майстерність", - зауважив Семеніхін.

Для мешканців Сумської області уже є звичною робота протиповітряної оборони. Її чути навіть за багато кілометрів до безпосереднього місця збиття, наприклад, дронів.
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15.08.2024 22:44 Ответить
Набрехав, як завжди. Ніякого оптимізму і близько немає. Всі на нервах. Тривоги по півдня. Щодня прильоти. Всі розуміють, що якщо доведеться ЗСУ відступати з Курської області, то Суми чекає доля Вовчанська.
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16.08.2024 09:10 Ответить
F-16 ваш час настав, чого сидимо?!
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16.08.2024 04:29 Ответить
 
 