Последствия обстрелов Сумщины: двое раненых, повреждены дома и авто. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки российские военные ранили двух человек на Сумщине.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Сумской области, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщают в полиции, за минувшие сутки оккупанты из различных видов оружия обстреляли 28 населенных пунктов Сумской области. Всего насчитано 211 ударов.

В результате вражеских атак два человека получили ранения.

Кроме того, повреждены 12 частных домов и автомобиль.

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Напомним, 13 августа Генштаб ВСУ сообщил о введении ограничения на перемещение всех категорий граждан в приграничной 20-километровой зоне Сумской области.