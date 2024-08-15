Последствия обстрелов Сумщины: двое раненых, повреждены дома и авто. ФОТОРЕПОРТАЖ
За прошедшие сутки российские военные ранили двух человек на Сумщине.
Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Сумской области, передает Цензор.НЕТ.
Как сообщают в полиции, за минувшие сутки оккупанты из различных видов оружия обстреляли 28 населенных пунктов Сумской области. Всего насчитано 211 ударов.
В результате вражеских атак два человека получили ранения.
Кроме того, повреждены 12 частных домов и автомобиль.
Напомним, 13 августа Генштаб ВСУ сообщил о введении ограничения на перемещение всех категорий граждан в приграничной 20-километровой зоне Сумской области.
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