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Наслідки обстрілів Сумщини: двоє поранених, пошкоджено будинки та авто. ФОТОрепортаж

Минулої доби російські військові поранили двох людей на Сумщині.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції у Сумській області, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомляють у поліції, за минулу добу окупанти з різних видів зброї обстріляли 28 населених пунктів Сумської області. Загалом нараховано 211 ударів.

Наслідки обстрілів Сумщини

Унаслідок ворожих атак дві людини зазнали поранень.

Крім того, пошкоджено 12 приватних будинків та автомобіль.

Також читайте: Обмеження пересування громадян поблизу кордону на Сумщині пов’язане з активністю ворожих ДРГ та збільшенням обстрілів, - ОТУ "Сіверськ"

Наслідки обстрілів Сумщини
Наслідки обстрілів Сумщини

Читайте: Майже вдвічі менше КАБів скинули росіяни на Сумщину минулої доби, - ОТУ "Сіверськ"

Наслідки обстрілів Сумщини

Нагадаємо, 13 серпня Генштаб ЗСУ повідомив про запровадженння обмеження на переміщення усіх категорій громадян у прикордонній 20-кілометровій зоні Сумської області.

Автор: 

обстріл (28449) Сумська область (3674)


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