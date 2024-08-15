Наслідки обстрілів Сумщини: двоє поранених, пошкоджено будинки та авто. ФОТОрепортаж

Минулої доби російські військові поранили двох людей на Сумщині.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції у Сумській області, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомляють у поліції, за минулу добу окупанти з різних видів зброї обстріляли 28 населених пунктів Сумської області. Загалом нараховано 211 ударів.

Унаслідок ворожих атак дві людини зазнали поранень.

Крім того, пошкоджено 12 приватних будинків та автомобіль.

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Нагадаємо, 13 серпня Генштаб ЗСУ повідомив про запровадженння обмеження на переміщення усіх категорій громадян у прикордонній 20-кілометровій зоні Сумської області.