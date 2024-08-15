Наслідки обстрілів Сумщини: двоє поранених, пошкоджено будинки та авто. ФОТОрепортаж
Минулої доби російські військові поранили двох людей на Сумщині.
Про це повідомили в ГУ Нацполіції у Сумській області, передає Цензор.НЕТ.
Як повідомляють у поліції, за минулу добу окупанти з різних видів зброї обстріляли 28 населених пунктів Сумської області. Загалом нараховано 211 ударів.
Унаслідок ворожих атак дві людини зазнали поранень.
Крім того, пошкоджено 12 приватних будинків та автомобіль.
Нагадаємо, 13 серпня Генштаб ЗСУ повідомив про запровадженння обмеження на переміщення усіх категорій громадян у прикордонній 20-кілометровій зоні Сумської області.
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