Майже вдвічі менше КАБів скинули росіяни на Сумщину минулої доби, - ОТУ "Сіверськ"
Завдяки ударам по аердромах РФ окупанти минулої доби скинули на Сумщину вдвічі менше КАБів.
Про це заявив речник оперативно-тактичного угруповання "Сіверськ" Вадим Мисник, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"За минулу добу на Чернігівщині ворог обстріляв 7 населених пунктів, на Сумщині - 32. Однак на Сумщині ворог за минулу добу застосував майже вдвічі менше КАБів. Тобто дається взнаки, що ми проріджуємо авіацію їхню, здійснюємо удари по їхніх аеродромах, і те, що дещо відсунули ворога від кордону", - розповів він.
За словами Мисника, ситуація на Чернігівщині кардинально не змінилася.
Росіяни зберігають свою присутність на кордонах і "періодично за можливості намагаються застосовувати ДРГ". Також російські війська застосовують весь наявний арсенал озброєння для атак на прикордоння.
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А воно "он де собака порилася" - немачим заправлять літаки і нема що на них підвішувать! І льотчики можуть лише сидіть на землі та деренчать губами - зображаючи роботу двигуна і політ!
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