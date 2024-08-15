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Новини Війна
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Майже вдвічі менше КАБів скинули росіяни на Сумщину минулої доби, - ОТУ "Сіверськ"

Росіяни скинули на Сумщину вдвічі менше КАБів

Завдяки ударам по аердромах РФ окупанти минулої доби скинули на Сумщину вдвічі менше КАБів.

Про це заявив речник оперативно-тактичного угруповання "Сіверськ" Вадим Мисник, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"За минулу добу на Чернігівщині ворог обстріляв 7 населених пунктів, на Сумщині - 32. Однак на Сумщині ворог за минулу добу застосував майже вдвічі менше КАБів. Тобто дається взнаки, що ми проріджуємо авіацію їхню, здійснюємо удари по їхніх аеродромах, і те, що дещо відсунули ворога від кордону", - розповів він.

За словами Мисника, ситуація на Чернігівщині кардинально не змінилася.

Росіяни зберігають свою присутність на кордонах і "періодично за можливості намагаються застосовувати ДРГ". Також російські війська застосовують весь наявний арсенал озброєння для атак на прикордоння.

Читайте: Війська РФ здійснили 71 обстріл Сумщини протягом дня - під вогнем опинилось 14 громад

Автор: 

обстріл (28296) Сумська область (3567) КАБ (352)


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Наші безпілотники щоночі мають кошмарити їхні аеродроми !!!
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15.08.2024 10:46 Відповісти
От і РЕЗУЛЬТАТ! А то тут дехто вчора "зраду" вишукував - чому били не по літаках а по складах *********** та ПММ
А воно "он де собака порилася" - немачим заправлять літаки і нема що на них підвішувать! І льотчики можуть лише сидіть на землі та деренчать губами - зображаючи роботу двигуна і політ!
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15.08.2024 11:03 Відповісти
тому оголошено додаткову евакуацію людей з Сумщини. Потужно, незламно.

Математика по зеленськи
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15.08.2024 11:16 Відповісти
 
 